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Santiago de Compostela

El Cruceiro Fest llevará la música urbana en gallego a Santiago con 9 horas de conciertos

El festival, con entrada a 15 euros, reunirá a figuras emergentes del panorama gallego en una jornada musical continua

Eladio Lois
Eladio Lois
07/04/2026 07:09
Xián Pais es uno de los artistas confirmados
Xián Pais es uno de los artistas confirmados
Archivo
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El aparcamiento público de Salgueiriños acogerá el próximo 30 de abril el Cruceiro Fest, un festival que convertirá la zona norte de Santiago de Compostela en un punto de encuentro para la música urbana en lengua gallega durante nueve horas ininterrumpidas de actuaciones.

El evento comenzará a las 19.00 horas y contará con un total de doce artistas sobre el escenario, en una cita que busca dar visibilidad al talento emergente del panorama musical gallego. 

Cartel del Cruceiro Fest con los artistas confirmados
Cartel del Cruceiro Fest con los artistas confirmados
Cedida

Cartel con nombres en ascenso

Entre los nombres confirmados destacan Lg1do, procedente de Santa Comba, y Guzmen, de Vigo, autores del tema Darche, que logró situarse en el top 10 de canciones más virales en España en Spotify.

El cartel se completa con artistas como Xian Pais, Willow Ghz, Lil Sam, Jallejo, Big Meu, Kid Mount, X Maseda y Ak Villar, todos ellos con trayectorias en crecimiento dentro del género urbano.

Kid Mount, artista galego de música urbana con presenza creciente no panorama musical, ofrecerá un concerto gratuíto o 12 de marzo
Kid Mount es uno de los artistas invitados más populares
Archivo

A la programación se suman también los DJs Zarko y Kike Varela, encargados de mantener el ambiente festivo y animar al público entre actuaciones. Música, ocio y gastronomía

El DJ Kike Varela es otro de los artistas invitados
El DJ Kike Varela es otro de los artistas invitados
Archivo

La organización ha previsto una carpa para garantizar el desarrollo del evento independientemente de las condiciones meteorológicas, así como una zona de food trucks para complementar la experiencia.

Las entradas tienen un precio de 15 euros y estarán disponibles hasta el 14 de abril a través de la web habilitada para la venta. 

Impulso a la música urbana en gallego

El Cruceiro Fest está organizado por la Comisión de Festas do Cruceiro da Coruña 2026 y nace con el objetivo de impulsar la música urbana en gallego, consolidando un espacio para nuevos artistas y fomentando su proyección.

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