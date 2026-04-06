Santiago de Compostela registra un terremoto de magnitud 1,7 a primera hora

Mapa del Instituto Geográfico Nacional con el epicentro del seísmo en Santiago IGN

Un leve terremoto de magnitud 1,7 se ha registrado a primera hora de este lunes en el entorno de Santiago de Compostela, según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El seísmo tuvo lugar a las 06.42 horas y su epicentro se situó al noreste del municipio. El temblor se produjo a una profundidad de 18 kilómetros, lo que contribuye a que este tipo de movimientos pasen en gran medida desapercibidos.

Un fenómeno de baja intensidad

De acuerdo con la información disponible, el terremoto alcanzó una magnitud de 1,7, un nivel considerado muy bajo dentro de la escala sísmica, por lo que es habitual que no sea percibido por la población.

Este tipo de movimientos son relativamente frecuentes en Galicia, aunque en la mayoría de los casos no generan daños materiales ni personales, ni requieren intervención de los servicios de emergencia.

Por el momento, no constan daños ni incidencias relacionadas con este episodio sísmico en Santiago o su área de influencia.