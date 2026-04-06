O Gran Camiño incorpora citas literarias en los maillots de cada etapa

La quinta edición de O Gran Camiño combinará deporte y literatura con maillots personalizados para cada etapa Xunta

La prueba ciclista O Gran Camiño diferenciará en su edición de este año, la quinta, los maillots de cada etapa incluyendo en ellos una cita literaria vinculada a la provincia que corresponda.

Así lo ha anunciado el director de la carrera, Ezequiel Mosquera, que ha explicado que está en el ADN de la prueba el poner, cada año, "una guinda diferente" al proyecto. "Es lo que nos motiva", ha añadido durante el acto de presentación de los maillots.

Para esta edición, que se celebrará del 14 al 18 de abril, los maillots de cada una de las etapas serán diferentes, dado que cada jornada vendrá referenciada con una cita literaria vinculada con la provincia y con la propia etapa.

Así, en la etapa de Lugo la frase que lucirán los maillots será 'Galicia é unha sombra verde, unha terra de silencio e herba', que plasmó el escritor lucense Luis Pimentel en 'Sombra do aire na herba'. Mientras, Rosalía de Castro irá en las camisolas de la etapa coruñesa, que concluye precisamente en Padrón. Será con la frase 'Camiño do meu contento, camiño do meu pesar', de la obra Cantares Gallegos.

La etapa reina, en la montaña ourensana, contará con las palabras de Ramón Otero Pedrayo, que escribió en Arredor de Si 'A serra garda a memoria da terra'. Finalmente, la meta, en el Monte Trega (Pontevedra), vestirá a los mejores ciclistas de O Gran Camiño con "la primera referencia que tuvo el imperio romano de Galicia y de sus castros", en el siglo I, cuando Estrabon escribió que 'Habitan en lugares elevados y fortificados'.

En el acto de este miércoles han participado los patrocinadores de todos los maillots, que llevan el nombre de la Xunta (lider), Cortizo (montaña), Fé Seguros (regularidad) y Conservas Cabo de Peñas (mejor joven). Están confeccionados por la téxtil gallega Zara Athleticz.

El encargado de cerrar el acto, que ha tenido lugar en el Monte do Gozo, ha sido el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, que ha elogiado la capacidad del ciclismo para llegar a "miles de personas" y para poner en valor el territorio, uniendo turismo, deporte y vida saludable.

El conselleiro, que ha agradecido la implicación de las empresas gallegas, ha destacado el papel de O Gran Camiño como "uno de los principales escaparates internacionales para proyectar la marca Galicia Calidade" y ha recordado el impacto mediático de la carrera en el exterior, con más de 170 países de difusión en la aterior edición.