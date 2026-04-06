O CGAC lanza un laboratorio de danza para explorar os espazos urbanos a través do movemento
Dirixido por Paula Quintas, o proxecto combina improvisación, creación colectiva e reflexión teórica sobre arquitectura e memoria urbana
O Centro Galego de Arte Contemporánea trae un laboratorio de danza con Paula Quintas no que, a través do movemento, a improvisación e a creación colectiva cuestionaranse como se habitan os lugares cotiáns: edificios públicos, prazas, rúas, muros ou recantos esquecidos. Desta forma, durante oito sesións que terán lugar do 29 de abril ao 1 de xullo, explorarán os espazos deseñados por Álvaro Siza Vieira no CGAC e outras arquitecturas da cidade.
O obxectivo do proxecto, que se inicia coincidindo co Día Internacional da Danza, non é só bailar, senón intervir, dialogar e reinventar o espazo, converténdoo nun territorio de encontro, arte e memoria viva. A través de actividades prácticas e reflexións teóricas, proponse un enfoque interdisciplinario entre danza, pedagoxía e arquitectura, destacando a importancia do corpo como ferramenta perceptiva e creativa.
O prazo de inscrición estará aberto ata o 24 de abril de 2026. As persoas interesadas deben enviar unha mensaxe ao CGAC e non precisan ter experiencia previa.