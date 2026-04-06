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Santiago de Compostela

Más de 30.000 personas visitaron en Santiago la exposición ‘Camelia, Flor de Galicia’ durante la Semana Santa

La muestra en el Pazo de Fonseca se consolida como atractivo turístico complementario con mayoría de visitantes de fuera de la ciudad

Redacción
06/04/2026 17:04
La exposición ‘Camelia, Flor de Galicia’, organizada con apoyo de la Xunta de Galicia, reunió más de 200 variedades en pleno centro de Santiago
La exposición ‘Camelia, Flor de Galicia’, organizada con apoyo de la Xunta de Galicia, reunió más de 200 variedades en pleno centro de Santiago
Xunta
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Más de 30.000 personas se acercaron esta semana Santa al claustro del Pazo de Fonseca para visitar la exposición 'Camelia, Flor de Galicia', organizada por la Xunta de Galicia en colaboración con la Sociedad Española de la Camelia y la Universidad de Santiago de Compostela. Entre el 80% y el 90% del público correspondió a turistas o visitantes de la ciudad en estas fechas, lo que confirma el éxito de la propuesta como atractivo complementario a la programación religiosa y tradicional propia de esta celebración.

La muestra, que reunió más de 200 variedades de camelias combinadas con elementos decorativos del traje gallego, se convirtió en uno de los principales reclamos para quien escogió a capital gallega en estos días. Su localización, a los pies de la Catedral, y su cuidada puesta en escena contribuyeron a reforzar la experiencia de los visitantes, entre los que tuvo una excelente acogida.

La iniciativa se enmarca en la estrategia de Turismo de Galicia para diversificar y enriquecer la oferta turística de la comunidad y en este caso, la de destinos urbanos como es Santiago de Compostela, ofreciendo propuestas de calidad que amplían las opciones de ocio más allá de los actos tradicionales de la Semana Santa. En este sentido, la camelia, elemento identitario de la comunidad, sirvió como hilo conductor para poner en valor el patrimonio natural, cultural y paisajístico de Galicia.

Precisamente, la camelia junto con la riqueza botánica de los jardines localizados en los pazos y edificios patrimoniales de Galicia serán los protagonistas de la presencia de la Xunta en el Orticolario, uno de los eventos de jardinería y paisajismo más destacado de Italia, que tendrá lugar en el mes de octubre en la villa histórica Villa Erba, en el Lago de Como.

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