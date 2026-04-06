La Xunta oficializa el nombramiento de Rosa Crujeiras como rectora de la Universidad de Santiago de Compostela

Rosa María Crujeiras Casais asumirá el cargo al frente de la Universidade de Santiago de Compostela tras la aprobación oficial del Gobierno autonómico Santi Alvite

El Consello de la Xunta ha aprobado este lunes el decreto por el que se nombra rectora de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) a la profesora doctora Rosa María Crujeiras Casais.

El nombramiento, tal y como ha recordado el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, en la rueda de prensa posterior a la celebración del Consello, se produce después de que ganara las elecciones al Rectorado el pasado 11 de marzo.

Rosa Crujeiras sucede en el cargo la Antonio López, rector desde 2018. Es la primera mujer en la historia de la Universidad en Galicia en asumir esta responsabilidad.

Esta misma semana, el próximo viernes, tendrá lugar su toma de posesión en el Salón Noble del Colegio de Fonseca, en Santiago.

El presidente de la Xunta ha agradecido al rector saliente, Antonio López, la labor desarrollada durante estos últimos ocho años al frente de la USC, "con una actitud siempre dispuesta al diálogo y a la suma de voluntades en pro del avance del Sistema universitario de Galicia.

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Biografía de Crujeiras

Nacida en Artes (Ribeira) en 1978, Rosa Crujeiras es licenciada en Matemáticas y catedrática de Estadística e Investigación Operativa centrada en el desarrollo de metodología no paramétrica para el análisis de datos en contextos complejos.

Durante su carrera ha desarrollado una intensa carrera docente e investigadora con numerosas publicaciones y fue investigadora postdoctoral en la Universitè catholique de Louvain (Bélgica). Su trayectoria fue reconocida con los premios al Novo Talento Científico Femenino 2023 por la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y, en 2024, junto con las profesoras M. Alonso e I. Gijbels, recibió el Premio a la Mejor Contribución Metodológica en Estadística de la Sociedad de Estadística e Investigación Operativa y de la Fundación BBVA/BBVA (FBBVA).

También ha ocupado distintos cargos en la gestión universitaria, entre ellos el de vicerrectora de Comunicación y Coordinación y el de directora científica del Centro de Investigación y Tecnología Matemática de Galicia, CITMAga, en el que estuvo hasta diciembre de 2025.