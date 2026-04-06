La USC conmemora la Semana de la Visibilidad Trans con charlas, cine y más actividades

El programa contará con diversas actividades repartidas por distintos espacios del campus y está financiado por la Vicerrectoría de Estudiantes y Cultura de la USC USC

La Universidade de Santiago de Compostela acoge del 6 al 9 de abril la Semana de la Visibilidad Trans, una iniciativa organizada por la asociación estudiantil Atreve-T con motivo del Día de la Visibilidad Trans. El programa contará con diversas actividades repartidas por distintos espacios del campus y está financiado por la Vicerrectoría de Estudiantes y Cultura de la USC.

Un programa diverso en varias facultades

La semana arrancará el lunes en la Facultad de Filología con una charla sobre lenguaje neutro, impartida por Helio Miramontes. El martes, la actividad se trasladará a la Facultad de Psicología, donde la psicóloga y sexóloga Penélope Alonso Vázquez abordará cuestiones relacionadas con la salud mental.

El programa se completará con un cinefórum que incluirá la proyección de la película ‘I Saw the TV glow’, así como mesas informativas en los campus Sur y Norte para acercar la realidad trans a la comunidad universitaria.

Las actividades concluirán el jueves con una mesa redonda en la Facultad de Ciencias Políticas, en la que se compartirán relatos en primera persona, poniendo el foco en experiencias vividas dentro del colectivo.