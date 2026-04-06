Investigadores da USC alertan do impacto das 'paper mills' na credibilidade científica
Un artigo publicado en British Medical Journal propón o uso da intelixencia artificial para detectar artigos fraudulentos
Os paper mills, tamén denominados fábricas de artigos, son unha ameaza crecente para a credibilidade científica. Miles de investigadores acudiron aos servizos destas empresas fraudulentas para comprar a autoría de artigos en revistas indexadas. Como consecuencia, milleiros de artigos foron retractados ata ata hoxe e se estima que un número moi alto seguen sen detectarse. Con todo, descoñécese a cantidade real de artigos publicados procedentes de paper mills.
Agora, os profesores da USC Alberto Ruano Raviña e Cristina Candal Pedreira reflexionan nun texto editorial titulado ‘AI for detecting paper mill papers’, publicado en 'British Medical Journal', unha das revistas máis prestixiosas no ámbito biomédico, sobre a posible detección destes artigos fraudulentos a través de técnicas de intelixencia artificial. Esta peza editorial continúa unha serie de publicacións destes investigadores arredor deste eido.
“As fábricas de artigos científicos representan unha ameaza sistémica para a integridade da investigación, contaminando a evidencia, influíndo nas citas e afectando potencialmente a toma de decisións clínicas”, explican. De acordo cos autores, “estas fábricas son empresas que xeran manuscritos deseñados para parecerse a artigos científicos lexítimos, recorrendo frecuentemente a datos e imaxes fabricados, manipulados ou duplicados. A autoría destes manuscritos véndese a autores e envíanse a revistas científicas para a súa publicación coma se fosen traballos académicos xenuínos”.
Identificalos, todo un desafío
Os principais medios de comunicación e as revistas científicas líderes informan cada vez máis sobre a magnitude do problema e as súas implicacións para a confianza na ciencia. Con todo, a detección de artigos procedentes de fábricas de artigos científicos segue sendo un desafío por varias razóns. En primeiro lugar, sinalan os autores, estes artigos atópanse dispersos en diversas revistas e xeralmente examínanse individualmente; en segundo lugar, a revisión posterior á publicación (é dicir, a avaliación da investigación publicada por lectores e expertos independentes fóra do proceso formal de revisión por pares) depende dun número relativamente pequeno de investigadores especializados; en terceiro lugar, algunhas revistas poden carecer de recursos para recoñecer a contaminación a grande escala; e, finalmente, moitos investigadores seguen sen ser conscientes deste problema.
Os autores indican que, alén da necesidade de desenvolver novas técnicas de detección de artigos fraudulentos, é necesaria unha maior implicación das institucións financiadoras de investigación e dos organismos científicos, na prevención e educación dos investigadores, e sanción cando corresponda, ante prácticas científicas pouco éticas.