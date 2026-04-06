Fillas de Cassandra presentará su nuevo álbum en la Fundación Granell de Santiago

Portada del nuevo álbum de Fillas de Cassandra Cedida

El dúo vigués Fillas de Cassandra publicará el próximo 24 de abril su nuevo álbum, ‘Tertúlia’, un trabajo que marca un paso adelante en su evolución artística y que llegará acompañado de una propuesta expositiva en Santiago de Compostela.

Como anticipo al lanzamiento, la Fundación Granell acogerá los días 7 y 8 de abril la exposición ‘Doce cancións, doce cadeiras’, una experiencia que permitirá al público escuchar en primicia el nuevo disco a través de una instalación artística singular.

La muestra transforma los elementos de la portada del álbum —doce sillas dispuestas en círculo— en piezas escultóricas que funcionan como dispositivos de escucha. Cada una de ellas representa una canción y propone una relación directa entre la música y el objeto, invitando al visitante a interactuar con la obra y a formar parte de una experiencia colectiva.

El acceso será libre durante el horario habitual del museo, y se recomienda acudir con auriculares propios para disfrutar de la preescucha del álbum.

Un disco con identidad generacional

‘Tertúlia’ es el segundo trabajo de María SOA y Sara Faro y está compuesto por 12 temas que exploran la conexión entre lo orgánico y lo electrónico, con una clara vocación de diálogo y encuentro.

El álbum, producido junto a Çantamarta, incorpora sonidos electrónicos que van desde ritmos fragmentados hasta ambient, con el objetivo de reflejar el pulso de una generación de jóvenes gallegas. Entre los adelantos ya publicados se encuentran ‘saír á fresca’, ‘insolación’ y ‘déixate ver’, este último en colaboración con la artista madrileña Ede.

Tras su lanzamiento en plataformas digitales, Fillas de Cassandra llevará ‘Tertúlia’ al directo el próximo 9 de mayo en el Recinto Feiral de Pontevedra, en un espectáculo que convertirá el espacio en una gran plaza abierta para el encuentro con el público.