Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Fillas de Cassandra presentará su nuevo álbum en la Fundación Granell de Santiago

El dúo vigués permitirá escucha previa de 'Tertúlia' los días 7 y 8 de abril 

Eladio Lois
Eladio Lois
06/04/2026 06:13
Portada del nuevo álbum de Fillas de Cassandra
Portada del nuevo álbum de Fillas de Cassandra
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

El dúo vigués Fillas de Cassandra publicará el próximo 24 de abril su nuevo álbum, ‘Tertúlia’, un trabajo que marca un paso adelante en su evolución artística y que llegará acompañado de una propuesta expositiva en Santiago de Compostela. 

Como anticipo al lanzamiento, la Fundación Granell acogerá los días 7 y 8 de abril la exposición ‘Doce cancións, doce cadeiras’, una experiencia que permitirá al público escuchar en primicia el nuevo disco a través de una instalación artística singular.

La muestra transforma los elementos de la portada del álbum —doce sillas dispuestas en círculo— en piezas escultóricas que funcionan como dispositivos de escucha. Cada una de ellas representa una canción y propone una relación directa entre la música y el objeto, invitando al visitante a interactuar con la obra y a formar parte de una experiencia colectiva.

El acceso será libre durante el horario habitual del museo, y se recomienda acudir con auriculares propios para disfrutar de la preescucha del álbum. 

Un disco con identidad generacional

‘Tertúlia’ es el segundo trabajo de María SOA y Sara Faro y está compuesto por 12 temas que exploran la conexión entre lo orgánico y lo electrónico, con una clara vocación de diálogo y encuentro.

El álbum, producido junto a Çantamarta, incorpora sonidos electrónicos que van desde ritmos fragmentados hasta ambient, con el objetivo de reflejar el pulso de una generación de jóvenes gallegas. Entre los adelantos ya publicados se encuentran ‘saír á fresca’, ‘insolación’ y ‘déixate ver’, este último en colaboración con la artista madrileña Ede. 

Tras su lanzamiento en plataformas digitales, Fillas de Cassandra llevará ‘Tertúlia’ al directo el próximo 9 de mayo en el Recinto Feiral de Pontevedra, en un espectáculo que convertirá el espacio en una gran plaza abierta para el encuentro con el público.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El pediatra e investigador Federico Martinón

Federico Martinón analizará en Santiago el uso de vacunas contra el cáncer o la demencia
Eladio González Lois
La quinta edición de O Gran Camiño combinará deporte y literatura con maillots personalizados para cada etapa

O Gran Camiño incorpora citas literarias en los maillots de cada etapa
Agencias
O Xardín das pedras que falan será escenario do Tradi-Fest, un festival de acceso libre que promove a música e a danza tradicional no marco da Primavera Cultural da USC

A Igrexa da Universidade acolle a final do Certame musical da USC na Primavera Cultural
Adriana Quesada
Os investigadores da Universidade de Santiago de Compostela advirten de que as fábricas de artigos científicos supoñen unha ameaza para a integridade da investigación

Investigadores da USC alertan do impacto das 'paper mills' na credibilidade científica
Redacción