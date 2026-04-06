Fillas de Cassandra convierte su nuevo disco en una exposición en la Fundación Granell de Santiago

Portada del proyecto Cedida

El dúo vigués Fillas de Cassandra presentará este martes, 7 de abril, en Santiago de Compostela la exposición ‘TERTÚLIA: doce cancións, doce cadeiras’, una propuesta artística que transforma su nuevo álbum en una instalación escultórica abierta al público.

La muestra, que podrá visitarse en la Fundación Granell durante la tarde del martes y a lo largo del miércoles 8, ofrece una experiencia de preescucha del disco Tertúlia, cuyo lanzamiento en plataformas digitales está previsto para el próximo 24 de abril.

Un disco convertido en instalación artística

La exposición nace a partir de la portada del álbum, una imagen ideada por María Soa y Sara Faro en colaboración con la fotógrafa Arancha Brandón, la diseñadora Kika V. Ramil y el colectivo escenográfico As dúas e punto.

La propuesta se articula en torno a doce sillas dispuestas en círculo, cada una vinculada a una de las canciones del disco. En este espacio, las piezas dejan de ser objetos funcionales para convertirse en mensajes con identidad propia, explorando cómo sonarían, se verían o se sentirían las canciones si adoptasen forma material.

Una obra que interpela al espectador

Según explican sus creadoras, las piezas no buscan la comodidad ni la neutralidad, sino que “toman partido e interpelan a quen as mira”, generando distintas sensaciones en el público: desde el refugio hasta la incomodidad.

El uso de la silla como elemento central remite a las sobremesas compartidas y a las mujeres que ocupaban el espacio público, sacando sus asientos a la calle para conversar y transmitir historias, una idea que atraviesa el concepto del álbum.