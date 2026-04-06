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Santiago de Compostela

Fernando Parra Nogueras presenta en Santiago ‘Herida y ventana’, un viaje literario entre el dolor y la reconstrucción personal

El acto tendrá lugar este jueves 9 de abril a las 20.00 horas en la Librería Follas Novas, con la participación del crítico literario Armando Requeixo

Eladio Lois
Eladio Lois
06/04/2026 20:17
El escritor Fernando Parra Nogueras, autor de la novela ‘Herida y ventana’
El escritor Fernando Parra Nogueras, autor de la novela ‘Herida y ventana’
Archivo
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Santiago de Compostela acogerá este jueves 9 de abril la presentación de ‘Herida y ventana’, la última novela de Fernando Parra Nogueras, en un acto que se celebrará a las 20.00 horas en la Librería Follas Novas. El evento contará también con la participación del crítico Armando Requeixo, que acompañará al autor durante la presentación de la obra. 

La novela propone un recorrido íntimo a través de la experiencia de un profesor de instituto que, tras atravesar un periodo marcado por la oscuridad, se refugia en la casa de sus abuelos en un entorno rural de la serranía andaluza. Allí, entre insomnios, visiones y recuerdos familiares, el protagonista se enfrenta a sus propios abismos mientras reconstruye su relación con la vida.

El relato aborda cuestiones como la fragilidad del cuerpo, el peso de los cuidados, la volatilidad de las relaciones personales o la capacidad transformadora de la literatura. A través de ese proceso, el personaje articula una nueva mirada sobre su existencia, en la que los pequeños gestos cotidianos adquieren un valor central. 

Una propuesta literaria entre el lirismo y la crudeza

‘Herida y ventana’ se caracteriza por un estilo que combina lirismo, ironía y crudeza, con el que el autor desmonta la imagen del escritor maldito y convierte la depresión en una materia narrativa desde la que interpelar al lector. La obra busca proyectar cierta claridad en medio de la oscuridad, planteando la escritura como una vía de exploración y resistencia.

El libro ha sido además nominado a los Premios de la Crítica Valenciana, lo que refuerza su proyección dentro del panorama literario reciente. 

La presentación tendrá lugar en la Librería Follas Novas, situada en la Rúa Montero Ríos, 37, uno de los espacios de referencia para la actividad cultural y literaria en Santiago de Compostela.oria y la posibilidad de reconstrucción personal.

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