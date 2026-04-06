Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Federico Martinón analizará en Santiago el uso de vacunas contra el cáncer o la demencia

El jefe de Pediatría del CHUS ofrecerá una conferencia en el Ateneo sobre los avances científicos más allá de las infecciones

Eladio Lois
Eladio Lois
06/04/2026 06:59
El pediatra e investigador Federico Martinón
El pediatra e investigador Federico Martinón
Archivo
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

El Ateneo de Santiago acogerá este lunes, 6 de abril, a las 19.30 horas, una nueva sesión del ciclo Luns do Ateneo con una conferencia centrada en los avances en el uso de vacunas más allá de las enfermedades infecciosas. La cita tendrá lugar en su sede de la Rúa do Vilar, 19.

El encargado de impartir la charla será el jefe de Pediatría del Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS), Federico Martinón, una de las principales referencias internacionales en el ámbito de las vacunas y miembro del Comité Asesor de Vacinas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Bajo el título ‘Estás vacinado fronte ao cancro, a demencia ou o infarto de miocardio?’, la intervención abordará el potencial de la inmunización en la prevención de patologías como el cáncer, las enfermedades neurodegenerativas o las cardiovasculares.

Durante la conferencia, se analizarán los avances científicos y las líneas de investigación actuales que exploran estas nuevas aplicaciones, así como su posible impacto en la salud pública en los próximos años. 

Un referente internacional con base en Santiago

Federico Martinón Torres (Ourense, 1971) es doctor en Pediatría y catedrático de la Universidade de Santiago de Compostela, además de coordinar la Unidad de Investigación en Vacunas y el grupo GENVIP del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago.

Con más de 400 artículos científicos y más de 200 proyectos dirigidos, su trayectoria lo sitúa como una figura clave en el ámbito de la investigación biomédica. Asimismo, forma parte del comité técnico asesor para Europa de la OMS (ETAGE) y dirige el Centro Colaborador de la OMS en Seguridad Vacunal con sede en Santiago, reforzando el papel de la ciudad como referente internacional en investigación en vacunas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El pediatra e investigador Federico Martinón

Federico Martinón analizará en Santiago el uso de vacunas contra el cáncer o la demencia
Eladio González Lois
La quinta edición de O Gran Camiño combinará deporte y literatura con maillots personalizados para cada etapa

O Gran Camiño incorpora citas literarias en los maillots de cada etapa
Agencias
O Xardín das pedras que falan será escenario do Tradi-Fest, un festival de acceso libre que promove a música e a danza tradicional no marco da Primavera Cultural da USC

A Igrexa da Universidade acolle a final do Certame musical da USC na Primavera Cultural
Adriana Quesada
Os investigadores da Universidade de Santiago de Compostela advirten de que as fábricas de artigos científicos supoñen unha ameaza para a integridade da investigación

Investigadores da USC alertan do impacto das 'paper mills' na credibilidade científica
Redacción