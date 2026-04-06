Federico Martinón analizará en Santiago el uso de vacunas contra el cáncer o la demencia

El pediatra e investigador Federico Martinón Archivo

El Ateneo de Santiago acogerá este lunes, 6 de abril, a las 19.30 horas, una nueva sesión del ciclo Luns do Ateneo con una conferencia centrada en los avances en el uso de vacunas más allá de las enfermedades infecciosas. La cita tendrá lugar en su sede de la Rúa do Vilar, 19.

El encargado de impartir la charla será el jefe de Pediatría del Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS), Federico Martinón, una de las principales referencias internacionales en el ámbito de las vacunas y miembro del Comité Asesor de Vacinas de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Bajo el título ‘Estás vacinado fronte ao cancro, a demencia ou o infarto de miocardio?’, la intervención abordará el potencial de la inmunización en la prevención de patologías como el cáncer, las enfermedades neurodegenerativas o las cardiovasculares.

Durante la conferencia, se analizarán los avances científicos y las líneas de investigación actuales que exploran estas nuevas aplicaciones, así como su posible impacto en la salud pública en los próximos años.

Un referente internacional con base en Santiago

Federico Martinón Torres (Ourense, 1971) es doctor en Pediatría y catedrático de la Universidade de Santiago de Compostela, además de coordinar la Unidad de Investigación en Vacunas y el grupo GENVIP del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago.

Con más de 400 artículos científicos y más de 200 proyectos dirigidos, su trayectoria lo sitúa como una figura clave en el ámbito de la investigación biomédica. Asimismo, forma parte del comité técnico asesor para Europa de la OMS (ETAGE) y dirige el Centro Colaborador de la OMS en Seguridad Vacunal con sede en Santiago, reforzando el papel de la ciudad como referente internacional en investigación en vacunas.