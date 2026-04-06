Entradas limitadas y buses desde Santiago: todo lo que debes saber para acompañar al Obradoiro en el derbi contra el Leyma Coruña

El Monbus Obradoiro ha informado este lunes de los detalles para asistir al próximo derbi gallego frente al Leyma Coruña, que se disputará el sábado 11 de abril a las 19.00 horas en el Coliseum. El club compostelano ha concretado tanto el proceso de venta de entradas como el dispositivo de desplazamiento para su afición.

Entradas: precio único y venta exclusiva para abonados

Las entradas asignadas al Obradoiro, tras reservar un cupo para las peñas, se pondrán a la venta este martes 7 de abril a partir de las 12.00 horas. Cada localidad tendrá un precio de 20 euros y solo podrán adquirirlas los abonados del club, con un máximo de una entrada por persona.

El envío de las entradas se realizará una vez el Leyma Coruña las facilite al club compostelano. Desde la entidad destacan que se trata de un partido de alta demanda, por lo que el acceso estará limitado a socios.

Desplazamiento: autobuses desde Sar y condiciones

Para facilitar la asistencia, el Obradoiro habilitará autobuses especiales hacia A Coruña. Podrán reservar plaza todas las personas que dispongan de entrada, independientemente de dónde la hayan adquirido.

La salida tendrá lugar desde la puerta de oficinas del Multiusos Fontes do Sar a las 16.00 horas, con regreso al mismo punto tras el encuentro. El precio del billete será de 5 euros, aunque con condiciones diferentes según el perfil del comprador.

En el caso de los abonados, ese importe será reembolsado posteriormente, lo que convierte el viaje en gratuito siempre que se realice. Para ello, será necesario comprar el billete con las credenciales de socio.

Por su parte, los no abonados podrán acceder al servicio de autobús, pero sin derecho a devolución. Además, el club advierte de que el servicio solo se activará si se alcanza un número mínimo de plazas; en caso contrario, se devolverá el importe abonado.