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Santiago de Compostela

El sector hotelero pide reforzar la promoción de Santiago para asegurar la ocupación todo el año

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, aborda con Unión Hotelera Compostela los retos del destino y la preparación del Xacobeo 2027

Adriana Quesada
Adriana Quesada
06/04/2026 17:05
La reunión analizó la necesidad de impulsar la promoción de Santiago de Compostela y reforzar su oferta turística, especialmente en los meses de menor demanda
La reunión analizó la necesidad de impulsar la promoción de Santiago de Compostela y reforzar su oferta turística, especialmente en los meses de menor demanda
Xunta
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El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, mantuvo esta mañana una reunión con responsables de Unión Hotelera Compostela en la que se abordaron distintas cuestiones relacionadas con la promoción turística de la capital gallega.

Durante el encuentro, los representantes del sector trasladaron la necesidad de reforzar las acciones promocionales del destino con el objetivo de garantizar niveles de ocupación estables a lo largo de todo el año. En este sentido, pusieron el foco especialmente en los meses de menor demanda, fuera de la temporada alta, en los que consideran necesario intensificar los esfuerzos para atraer visitantes.

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La reunión se enmarca en la ronda de contactos que el director de Turismo de Galicia mantiene con distintos agentes del sector. En este contexto, también se analizaron los preparativos del Xacobeo 2027, un evento clave para la planificación turística de los próximos años.

Asimismo, se abordó la importancia de seguir impulsando desde la Xunta iniciativas que permitan ampliar la oferta complementaria del destino, con el fin de enriquecer la experiencia de quienes visitan la ciudad. Por su parte, Xosé Merelles trasladó el apoyo de la Administración autonómica para reforzar la promoción de Santiago tanto en el ámbito nacional como internacional.

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