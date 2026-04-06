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Santiago de Compostela

Dos accidentes colapsan el acceso a Santiago a primera hora de este lunes

Las colisiones, ocurridas en la zona de Laraño, obligaron a cortar la vía y desviar el tráfico durante varias horas

Eladio Lois
Eladio Lois
06/04/2026 10:32
Retenciones en la AG-56 tras los dos accidentes registrados a primera hora
Retenciones en la AG-56 tras los dos accidentes registrados a primera hora
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Dos accidentes por alcance registrados con pocos minutos de diferencia a primera hora de este lunes en la AG-56, a su paso por el entorno de Santiago de Compostela, han provocado importantes complicaciones en el tráfico en dirección a la ciudad.

El primero de los siniestros tuvo lugar a las 07.35 horas, en el kilómetro 3,200, en el término municipal de Ames, y en él se vieron implicados tres vehículos. Como consecuencia, se registraron dos personas heridas leves.

Poco después, en el kilómetro 3,300 y prácticamente en el mismo tramo, se produjo una segunda colisión entre dos turismos, que dejó otros dos heridos de carácter leve, elevando a cuatro el total de afectados. 

Retenciones y desvíos en plena hora punta

La coincidencia de ambos accidentes en un punto muy próximo generó retenciones de hasta dos kilómetros en uno de los principales accesos a Santiago, especialmente en plena hora punta de la mañana.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, así como equipos de mantenimiento, que se encargaron de regular la circulación y gestionar la incidencia.

Durante varios momentos de la mañana fue necesario desviar el tráfico por la AC-543, con el objetivo de aliviar la congestión en la autovía. 

Normalidad recuperada antes de las 10.00 horas

La situación se fue estabilizando progresivamente a lo largo de la mañana y, desde las 09.55 horas, la AG-56 presenta una circulación completamente normalizada en el tramo afectado.

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