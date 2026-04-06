Coristanco impulsa su parque empresarial, con bonificaciones fiscales del 95 por ciento

Delimitación del futuro parque empresarial Cedida

Coristanco se prepara para dar un importante salto en su desarrollo económico con la puesta en marcha de su nuevo Parque Empresarial, un proyecto impulsado de manera conjunta por el Concello y la Xunta de Galicia que aspira a convertir al municipio en un punto de referencia para el desarrollo de la actividad empresarial comarcal, autonómica y nacional.

La iniciativa combina una ubicación estratégica, un paquete de incentivos fiscales, flexibilidad administrativa y un modelo organizativo orientado a las necesidades reales de las empresas. Todo ello con un claro objetivo: generar empleo y dinamizar el tejido productivo de la comarca.

Un enclave privilegiado

Uno de los principales activos del nuevo parque es su localización. Situado en un punto estratégico de la Costa da Morte, el parque cuenta con accesos directos a la AG-55 y a la AC552, dos de las vías principales de la zona. A ello hay que sumar la cercanía a otras infraestructuras clave, ya que está a sólo cuatro kilómetros del parque empresarial de Carballo, otro de los núcleos industriales más importantes del entorno, y a 20 kilómetros del Puerto Exterior de A Coruña (Punta Langosteira), una infraestructura estratégica para el tráfico marítimo de mercancías, y de la renovada intermodal de la ciudad, una infraestructura clave en el nuevo modelo de comunicación de Galicia.

Además, el parque dispone de acceso a transporte público, facilitando el desplazamiento diario de los trabajadores y reforzando su atractivo desde el punto de vista laboral.

Plano del parque empresarial Cedida

Ahorro y competitividad

El Concello de Coristanco ha diseñado uno de los paquetes de incentivos fiscales más atractivos de Galicia, incluyendo reducciones de hasta el 95 % en los principales impuestos municipales vinculados a la actividad empresarial, como el ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras), el IAE (Impuesto sobre Actividad Económicas) y el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles). A estas ventajas se suma la implicación directa de la administración local en la dotación de infraestructuras y servicios esenciales dentro del parque, lo que reduce los costes.

En paralelo, la Xunta refuerza el atractivo del proyecto con una bonificación del 50 % en el precio de adquisición del suelo, una medida que puede suponer un ahorro determinante en las primeras fases de un proyecto empresarial.

Flexibilidad y agilidad administrativa

Más allá de los incentivos económicos, el proyecto pone el foco en una de las cosas más valorados a la hora de poner en marcha un proyecto: la agilidad administrativa. El Concello apuesta por una tramitación rápida y eficiente para acortar plazos y facilitar la implantación de nuevas empresas. Se busca, de esta forma, simplificar los procesos y eliminar las barreras burocráticas para ofrecer una mayor seguridad a los promotores.

Además, el diseño del parque contempla un alto porcentaje de edificabilidad, lo que permite maximizar el aprovechamiento de las parcelas disponibles y adaptarlas a diferentes tipos de proyectos.

Un parque proyectado por y para las empresas

Uno de los elementos más diferenciales del parque es su enfoque colaborativo. Lejos de ser un proyecto cerrado, este invita a los promotores e inversores a participar activamente en el diseño inicial del proyecto.

Esta colaboración permitirá adaptar aspectos clave como las parcelas y viales a los requerimientos de los promotores interesados.

El objetivo es claro: crear un espacio industrial funcional, eficiente y alineado con los intereses de las empresas.

El proyecto se presenta, así, como una oportunidad para empresas en expansión u otras que quieran comenzar a desarrollar su actividad con unas condiciones favorables. El Concello mantiene abierta la invitación a todas aquellas que estén interesadas en formar parte de esta iniciativa, ofreciendo la posibilidad de diseñar un espacio a medida en un entorno lleno de ventajas estratégicas.

Para más información, todas las personas interesadas pueden contactar a través del teléfono 981 73 30 01 o del correo electrónico correo@coristanco.gal.