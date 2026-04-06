Santiago de Compostela

Compostela e Padrón reforzan a súa irmandade no Día de Santiago

A alcaldesa Goretti Sanmartín chama a afrontar retos comúns como a vivenda, a mobilidade e o turismo sustentable

Redacción
06/04/2026 17:01
Representantes dos concellos de Santiago de Compostela e Padrón participaron no tradicional intercambio institucional e nos actos do Día de Santiago
Concello de Santiago
Como cada luns de Pascua, hoxe celebrouse o Día de Santiago en Padrón. A Corporación Municipal, encabezada pola alcaldesa, Goretti Sanmartín, desprazouse á vila veciña para celebrar esta xornada, que serve para que Compostela e Padrón reforcen os seus lazos de irmandade.

Como vén sendo tradición, a delegación compostelá foi recibida na Casa do Concello padronés e, tras o intercambio de bastóns de mando e pendóns, o alcalde de Padrón e a alcaldesa de Santiago pronunciaron unhas palabras no salón de plenos.

Na súa intervención, a rexedora compostelá puxo de relevo os “retos en común” en que teñen Santiago e Padrón, entre os que mencionou o turismo sustentable, a vivenda e a mobilidade. Neste sentido, apuntou que Padrón se promociona como capital do ciclismo galego e Santiago propón un novo modelo de mobilidade urbana, con proxectos como o conector central. Así mesmo, Sanmartín chamou a desenvolver unha política do diálogo, sen descualificacións.

Durante o acto, o Concello de Padrón agasallou ao de Santiago cunha copia 'Libro da Pascua de Padrón' ilustrado por primeira vez por unha muller, Ángela Ríos, e do libro ‘Palmeiras, piueiros’ de Anxo Angueira, presidente da Fundación Rosalía de Castro.

Ao término do acto, as dúas corporacións e a veciñanza puideron escoitar as actuacións das bandas municipais de Santiago e de Padrón.

Te puede interesar

La reunión analizó la necesidad de impulsar la promoción de Santiago de Compostela y reforzar su oferta turística, especialmente en los meses de menor demanda

El sector hotelero pide reforzar la promoción de Santiago para asegurar la ocupación todo el año
Adriana Quesada
Durante oito sesións no CGAC, os participantes intervirán e reinterpretarán os espazos deseñados por Álvaro Siza Vieira e outros lugares da cidade

O CGAC lanza un laboratorio de danza para explorar os espazos urbanos a través do movemento
Adriana Quesada
La exposición ‘Camelia, Flor de Galicia’, organizada con apoyo de la Xunta de Galicia, reunió más de 200 variedades en pleno centro de Santiago

Más de 30.000 personas visitaron en Santiago la exposición ‘Camelia, Flor de Galicia’ durante la Semana Santa
Redacción
Rosa Crujeiras, nunha imaxe de arquivo

La Xunta oficializa el nombramiento de Rosa Crujeiras como rectora de la Universidad de Santiago de Compostela
Agencias