Borja Verea pone en valor la Semana Santa de Santiago y carga contra el gobierno municipal

Borja Verea, durante una de las procesiones Cedida

El líder del PP en Santiago, Borja Verea, ha puesto en valor la Semana Santa compostelana como uno de los eventos “más singulares” del calendario de la ciudad, destacando su relevancia desde el punto de vista cultural, religioso y turístico.

En una nota de prensa difundida este domingo, Verea subraya que esta celebración “forma parte de nuestra identidad y tradición” y defiende que merece “el máximo apoyo institucional” para seguir creciendo y consolidándose como un referente.

Impacto económico y potencial de crecimiento

El dirigente popular ha destacado especialmente el trabajo de las cofradías y de las personas que hacen posible cada procesión, resaltando su papel en la conservación de una tradición que, según señala, combina historia, cultura y sentimiento de comunidad.

Además, pone el foco en el impacto que la Semana Santa tiene para la ciudad, señalando que contribuye a la dinamización del comercio local y la hostelería, así como a reforzar la proyección exterior de Santiago como destino turístico más allá del Camino.

En este sentido, considera que la celebración cuenta con un “enorme potencial de crecimiento”, tanto en la mejora de la programación como en su promoción, lo que permitiría atraer a más visitantes y reforzar su prestigio.

Críticas al gobierno municipal

No obstante, Verea ha cargado contra el actual gobierno local de BNG y CA, al que acusa de “desleixo” por no estar, según afirma, “a la altura de la relevancia de esta festividad”.

El líder del PP sostiene que existe una falta de implicación, planificación y apoyo económico, y lamenta que no se esté aprovechando todo el potencial de la Semana Santa para mejorar la experiencia de vecinos y visitantes.

Asimismo, critica la falta de promoción institucional y advierte de que Santiago no debería “desaprovechar una oportunidad” para atraer turismo de calidad y dinamizar la economía local.