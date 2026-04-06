Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Borja Verea pone en valor la Semana Santa de Santiago y carga contra el gobierno municipal

El líder del PP pide más apoyo institucional para potenciar la celebración

Eladio Lois
Eladio Lois
06/04/2026 10:46
Borja Verea, durante una de las procesiones
Borja Verea, durante una de las procesiones
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

El líder del PP en Santiago, Borja Verea, ha puesto en valor la Semana Santa compostelana como uno de los eventos “más singulares” del calendario de la ciudad, destacando su relevancia desde el punto de vista cultural, religioso y turístico.

En una nota de prensa difundida este domingo, Verea subraya que esta celebración “forma parte de nuestra identidad y tradición” y defiende que merece “el máximo apoyo institucional” para seguir creciendo y consolidándose como un referente. 

Impacto económico y potencial de crecimiento

El dirigente popular ha destacado especialmente el trabajo de las cofradías y de las personas que hacen posible cada procesión, resaltando su papel en la conservación de una tradición que, según señala, combina historia, cultura y sentimiento de comunidad.

Además, pone el foco en el impacto que la Semana Santa tiene para la ciudad, señalando que contribuye a la dinamización del comercio local y la hostelería, así como a reforzar la proyección exterior de Santiago como destino turístico más allá del Camino.

En este sentido, considera que la celebración cuenta con un “enorme potencial de crecimiento”, tanto en la mejora de la programación como en su promoción, lo que permitiría atraer a más visitantes y reforzar su prestigio. 

Críticas al gobierno municipal

No obstante, Verea ha cargado contra el actual gobierno local de BNG y CA, al que acusa de “desleixo” por no estar, según afirma, “a la altura de la relevancia de esta festividad”.

El líder del PP sostiene que existe una falta de implicación, planificación y apoyo económico, y lamenta que no se esté aprovechando todo el potencial de la Semana Santa para mejorar la experiencia de vecinos y visitantes.

Asimismo, critica la falta de promoción institucional y advierte de que Santiago no debería “desaprovechar una oportunidad” para atraer turismo de calidad y dinamizar la economía local.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

La reunión analizó la necesidad de impulsar la promoción de Santiago de Compostela y reforzar su oferta turística, especialmente en los meses de menor demanda

El sector hotelero pide reforzar la promoción de Santiago para asegurar la ocupación todo el año
Adriana Quesada
Durante oito sesións no CGAC, os participantes intervirán e reinterpretarán os espazos deseñados por Álvaro Siza Vieira e outros lugares da cidade

O CGAC lanza un laboratorio de danza para explorar os espazos urbanos a través do movemento
Adriana Quesada
La exposición ‘Camelia, Flor de Galicia’, organizada con apoyo de la Xunta de Galicia, reunió más de 200 variedades en pleno centro de Santiago

Más de 30.000 personas visitaron en Santiago la exposición ‘Camelia, Flor de Galicia’ durante la Semana Santa
Redacción
Rosa Crujeiras, nunha imaxe de arquivo

La Xunta oficializa el nombramiento de Rosa Crujeiras como rectora de la Universidad de Santiago de Compostela
Agencias