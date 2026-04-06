Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

A USC reúne expertos internacionais para analizar os retos da moda sustentable

A universidade acolle un encontro sobre o impacto ambiental do sector téxtil e as estratexias circulares

Redacción
06/04/2026 17:02
O Salón de Graos da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais será escenario dun workshop que aborda a transición cara a un modelo máis sostible na industria da moda
O Salón de Graos da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais será escenario dun workshop que aborda a transición cara a un modelo máis sostible na industria da moda
O Salón de Graos da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da USC acolle, da man do grupo ICEDE, os días 13 e 14 de abril un encontro internacional centrado nos retos ambientais e sociais da industria da moda.

O International Workshop on Policy for Transition Towards Sustainable Fashion sector, desenvolvido no marco do proxecto ‘Los impactos de la cadena larga del textil fast-fashion y las estrategias circulares para la sustentabilidade’ financiado polo Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030, analizará os impactos da cadea global do sector da moda e as posibles estratexias circulares para avanzar cara a un modelo máis sustentable.

O programa inclúe relatorios, mesas redondas e sesións de debate nas que participará persoal investigador, persoas expertas e representantes do sector, entre elas a profesora Lis Suárez Visbal, da Universidade de Utrecht, que abordará os escenarios de transformación circular do sector. Entre outros temas clave figuran a pegada de carbono do téxtil —desde a produción ata o post-consumo-, así como a necesidade de reforzar as políticas públicas e a responsabilidade ampliada do produtor.

Ademais, presentaranse iniciativas como o pasaporte dixital de produto e desenvolveranse espazos de diálogo con empresas e marcas para avanzar na formulación de políticas sustentables.

O encontro pretende servir de punto de conexión entre o ámbito académico, institucional e empresarial para impulsar solucións que reduzan o impacto ambiental da moda e favorezan un modelo máis responsable.

Te puede interesar

La reunión analizó la necesidad de impulsar la promoción de Santiago de Compostela y reforzar su oferta turística, especialmente en los meses de menor demanda

El sector hotelero pide reforzar la promoción de Santiago para asegurar la ocupación todo el año
Adriana Quesada
Durante oito sesións no CGAC, os participantes intervirán e reinterpretarán os espazos deseñados por Álvaro Siza Vieira e outros lugares da cidade

O CGAC lanza un laboratorio de danza para explorar os espazos urbanos a través do movemento
Adriana Quesada
La exposición ‘Camelia, Flor de Galicia’, organizada con apoyo de la Xunta de Galicia, reunió más de 200 variedades en pleno centro de Santiago

Más de 30.000 personas visitaron en Santiago la exposición ‘Camelia, Flor de Galicia’ durante la Semana Santa
Redacción
Rosa Crujeiras, nunha imaxe de arquivo

La Xunta oficializa el nombramiento de Rosa Crujeiras como rectora de la Universidad de Santiago de Compostela
Agencias