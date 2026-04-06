A USC reúne expertos internacionais para analizar os retos da moda sustentable
A universidade acolle un encontro sobre o impacto ambiental do sector téxtil e as estratexias circulares
O Salón de Graos da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da USC acolle, da man do grupo ICEDE, os días 13 e 14 de abril un encontro internacional centrado nos retos ambientais e sociais da industria da moda.
O International Workshop on Policy for Transition Towards Sustainable Fashion sector, desenvolvido no marco do proxecto ‘Los impactos de la cadena larga del textil fast-fashion y las estrategias circulares para la sustentabilidade’ financiado polo Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030, analizará os impactos da cadea global do sector da moda e as posibles estratexias circulares para avanzar cara a un modelo máis sustentable.
O programa inclúe relatorios, mesas redondas e sesións de debate nas que participará persoal investigador, persoas expertas e representantes do sector, entre elas a profesora Lis Suárez Visbal, da Universidade de Utrecht, que abordará os escenarios de transformación circular do sector. Entre outros temas clave figuran a pegada de carbono do téxtil —desde a produción ata o post-consumo-, así como a necesidade de reforzar as políticas públicas e a responsabilidade ampliada do produtor.
Ademais, presentaranse iniciativas como o pasaporte dixital de produto e desenvolveranse espazos de diálogo con empresas e marcas para avanzar na formulación de políticas sustentables.
O encontro pretende servir de punto de conexión entre o ámbito académico, institucional e empresarial para impulsar solucións que reduzan o impacto ambiental da moda e favorezan un modelo máis responsable.