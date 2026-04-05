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Santiago de Compostela

Domingo de Pascua en Santiago: la procesión del Cristo Resucitado recorrerá el casco histórico

La salida será a las 10.30 horas desde San Francisco y contará con la tradicional representación de la Resurrección en la Quintana

Eladio Lois
Eladio Lois
05/04/2026 06:40
Paso de la procesión, un año anterior
Paso de la procesión, un año anterior
Archivo
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El Domingo de Pascua, 5 de abril, pondrá el broche final a la Semana Santa compostelana con la celebración de la Procesión del Cristo Resucitado, organizada por la Confraría Franciscana da Vera Cruz.

La procesión comenzará a las 10.30 horas desde la Igrexa de San Francisco, desde donde partirá una comitiva que recorrerá algunos de los puntos más emblemáticos del casco histórico.

El itinerario discurrirá por Campiño de San Francisco, Rúa de San Francisco y Praza do Obradoiro, continuando por Rúa de Fonseca y Praza das Praterías, para avanzar después por Rúa da Conga y Praza da Quintana.

En este punto tendrá lugar uno de los momentos centrales de la jornada, con la representación de la Resurrección, presidida por el arzobispo de Santiago, antes de continuar el recorrido.

La procesión seguirá por Rúa Nova, Cantón do Toural y Praza do Toural, enlazando con Rúa do Vilar y Praza das Praterías, para continuar por Rúa da Conga, Praza de Feixó y Rúa do Preguntoiro, pasando por Praza de Cervantes y Rúa da Acibechería.

El tramo final llevará a la comitiva por Praza da Inmaculada, Travesa das Dúas Portas y Rúa de San Francisco, regresando finalmente al punto de salida. 

Acompañamiento musical y previsión en caso de lluvia

El acompañamiento musical correrá a cargo de la Sección Musical da Vera Cruz y la Agrupación Musical Virgen del Carmen de Ferrol, que pondrán sonido a la procesión.

En caso de lluvia, la organización ha previsto la celebración de un acto religioso en el interior de la Igrexa de San Francisco, en sustitución del recorrido previsto.

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