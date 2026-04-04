Sábado Santo en Santiago: la procesión del Cristo de la Unción y la Virgen de la Serenidad recorrerá el centro

La procesión, un año anterior Archivo

El Sábado Santo, 4 de abril, contará en Santiago con la celebración de la Procesión del Santísimo Cristo de la Unción y Nuestra Señora de la Serenidad, una de las citas destacadas de la jornada dentro del programa de la Semana Santa compostelana.

La procesión, organizada por la Real Cofradía do Santísimo Cristo da Unción e Nosa Señora da Serenidade, comenzará a las 20.00 horas desde el Colegio de la Inmaculada, punto de partida de un recorrido que discurrirá por el casco histórico.

El itinerario llevará a la comitiva por Rúa de García Blanco, Rúa de Concepción Arenal y Rúa da Fonte Santo Antonio, continuando por Rúa das Orfas y Cantón do Toural, antes de avanzar por Rúa Nova y Rúa de Xelmírez.

El recorrido seguirá hacia la Praza das Praterías y Rúa do Vilar, pasando por Praza do Toural y Rúa dos Bautizados, para continuar por Porta Faxeira y a avenida de Figueroa, enlazando con Praza do Campo da Estrela y Rúa da Senra.

En el tramo final, la procesión regresará por Rúa da Fonte Santo Antonio, Rúa de Concepción Arenal y Rúa de García Blanco, finalizando nuevamente en el Colegio de la Inmaculada.

Acompañamiento musical y previsión meteorológica

El acompañamiento musical estará formado por la Banda de guerra da Brilat, la Sección Musical da Vera Cruz y la Banda de Santiago, que pondrán sonido a la comitiva durante todo el recorrido.

En caso de lluvia, la organización ha previsto la celebración de un acto religioso en el patio del Colegio de la Inmaculada, en lugar de la salida procesional.