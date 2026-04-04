Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Sábado Santo en Santiago: la procesión del Cristo de la Unción y la Virgen de la Serenidad recorrerá el centro

La comitiva saldrá a las 20.00 horas desde el Colegio de la Inmaculada y atravesará varias de las principales calles del casco histórico

Eladio Lois
Eladio Lois
04/04/2026 06:34
La procesión, un año anterior
La procesión, un año anterior
Archivo
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

El Sábado Santo, 4 de abril, contará en Santiago con la celebración de la Procesión del Santísimo Cristo de la Unción y Nuestra Señora de la Serenidad, una de las citas destacadas de la jornada dentro del programa de la Semana Santa compostelana. 

La procesión, organizada por la Real Cofradía do Santísimo Cristo da Unción e Nosa Señora da Serenidade, comenzará a las 20.00 horas desde el Colegio de la Inmaculada, punto de partida de un recorrido que discurrirá por el casco histórico.

El itinerario llevará a la comitiva por Rúa de García Blanco, Rúa de Concepción Arenal y Rúa da Fonte Santo Antonio, continuando por Rúa das Orfas y Cantón do Toural, antes de avanzar por Rúa Nova y Rúa de Xelmírez.

El recorrido seguirá hacia la Praza das Praterías y Rúa do Vilar, pasando por Praza do Toural y Rúa dos Bautizados, para continuar por Porta Faxeira y a avenida de Figueroa, enlazando con Praza do Campo da Estrela y Rúa da Senra.

En el tramo final, la procesión regresará por Rúa da Fonte Santo Antonio, Rúa de Concepción Arenal y Rúa de García Blanco, finalizando nuevamente en el Colegio de la Inmaculada. 

Acompañamiento musical y previsión meteorológica

El acompañamiento musical estará formado por la Banda de guerra da Brilat, la Sección Musical da Vera Cruz y la Banda de Santiago, que pondrán sonido a la comitiva durante todo el recorrido.

En caso de lluvia, la organización ha previsto la celebración de un acto religioso en el patio del Colegio de la Inmaculada, en lugar de la salida procesional.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Paso de la procesión, un año anterior

Domingo de Pascua en Santiago: la procesión del Cristo Resucitado recorrerá el casco histórico
Eladio González Lois
Imagen facilitada del calamar de Poseidón, 'Mobydickia poseidonii'. Hace 70 años, un calamar fue extraído del estómago de un cachalote durante una campaña de caza ballenera. Un equipo español ha descubierto que el bautizado como calamar de Poseidón constituye una nueva especie desconocida para la ciencia y ha sido incluido entre las diez especies marinas más extraordinarias de 2025

El calamar de Poseidón, un descubrimiento de Santiago en el top 10 de especies extraordinarias
Paula Fernández
La procesión, un año anterior

Sábado Santo en Santiago: la procesión del Cristo de la Unción y la Virgen de la Serenidad recorrerá el centro
Eladio González Lois
Vista aérea del Aeropuerto de Santiago

El cierre del aeropuerto de Santiago golpeará al turismo y agravará la crisis de viajeros
Paula Fernández