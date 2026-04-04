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Santiago de Compostela

El calamar de Poseidón, un descubrimiento de Santiago en el top 10 de especies extraordinarias

Paula Fernández
04/04/2026 11:42
Imagen facilitada del calamar de Poseidón, 'Mobydickia poseidonii'. Hace 70 años, un calamar fue extraído del estómago de un cachalote durante una campaña de caza ballenera. Un equipo español ha descubierto que el bautizado como calamar de Poseidón constituye una nueva especie desconocida para la ciencia y ha sido incluido entre las diez especies marinas más extraordinarias de 2025
Imagen facilitada del calamar de Poseidón, 'Mobydickia poseidonii
EFE
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Hace 70 años, un calamar fue extraído del estómago de un cachalote durante una campaña de caza ballenera. Un equipo español ha descubierto que el bautizado como calamar de Poseidón constituye una nueva especie desconocida para la ciencia y ha sido incluido entre las diez especies marinas más extraordinarias de 2025.

Su nombre científico es 'Mobydickia poseidonii' y permanecía en las colecciones del Museo de Historia Natural de Londres catalogado de forma errónea hasta que fue revisado minuciosamente por la estudiante Sam Arnold y el investigador Fernando Ángel Fernández-Álvarez, del Instituto Español de Oceanografía del CSIC, en Santiago.

Estos científicos se dieron cuenta de que no encajaba con la especie que le habían asignado. "Nos pusimos a mirar su morfología y vimos que no cuadraba con la de ninguna familia de cefalópodos descrita hasta el momento", explica a EFE Fernández-Álvarez.

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El ejemplar es relativamente grande y, si bien le faltan dos tentáculos, se puede estimar que su longitud total rondaba los 40 o 50 centímetros.

Además, está despigmentado excepto en la zona de los ojos y tiene unos ganchos en las ventosas de sus brazos con cúspides laterales que recuerdan a la forma de un tridente.

Su origen y su color les recordó a la ballena blanca de 'Moby Dick' y los ganchos al dios griego Poseidón, dos figuras que acabaron bautizando a este calamar.

La investigación, realizada íntegramente en las Colecciones Biológicas Marinas de Referencia del Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) en Barcelona, ha permitido nombrar una nueva familia por primera vez en 27 años.

"Es un evento extraordinario encontrar una familia de calamares oceánicos a estas alturas", defiende el biólogo.

El hallazgo, unido a la historia de cómo fue encontrado, lo ha catapultado a la lista de las diez especies marinas más extraordinarias de 2025 del Registro Mundial de Especies Marinas (WoRMS, por sus siglas en inglés), que incluye también crustáceos, gusanos y corales, entre otros.

"El descubrimiento de una familia totalmente nueva de calamares por un único espécimen preservado subraya lo mucho que permanece desconocido en el océano profundo y lo importante que son los museos y las colecciones biológicas como un repositorio de la biodiversidad de la Tierra", destacó el WoRMS.

Una importancia en la que coincide Fernández-Álvarez, que destaca que es una "maravilla" que la humanidad haya llegado a respetar a los cetáceos de tal manera que no se cacen más.

"Pero también es un evento muy afortunado que alguien haya cogido ese animal, lo haya preservado y que un museo lo haya mantenido en condiciones adecuadas durante 70 años hasta que llegamos nosotros", añade.

El calamar de Poseidón no es el único que tiene una trepidante historia detrás. Precisamente la última familia de estos cefalópodos que se había descrito hace 27 años, la Magnapinnidae, permanecía sin identificar hasta que se empezaron a hacer vídeos submarinos vinculados a prospecciones petrolíferas.

En esas imágenes "muy impactantes", se podía ver una especie de "alien que emerge del fondo nebuloso", según la descripción del biólogo.

El alien era en realidad un calamar con unos filamentos en los brazos que usa para pescar y que, al estirarse, pueden alcanzar los seis o siete metros de longitud.

Estos calamares con pinta de alien han dado el salto a la cultura popular y pueden verse en videojuegos de exploración submarina como subROV, desarrollado en Pontevedra por el gallego José González y para el que fue asesorado por Fernández-Álvarez. Queda por ver si la historia del calamar de Poseidón también conquista alguna pantalla. 

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