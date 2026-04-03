Santiago de Compostela

O ciclo 'De Lugares e Órganos' despídese con dous concertos que conectan patrimonio e creación

A recta final da programación en Santiago de Compostela combina estrea contemporánea, diálogo artístico e recuperación de repertorios históricos

Redacción
03/04/2026 06:46
Concello de Santiago
O ciclo 'De Lugares e Órganos. Músicas e outras paisaxes de Compostela' entra na súa recta final cunha fin de semana de concertos que conectan tradición, creación contemporánea e recuperación do patrimonio musical.

O venres 3 de abril ás 20.00 horas na igrexa da Universidade terá lugar 'Dic nobis spiritus', un programa que inclúe a reestrea 'd’A verba', unha obra participativa do compositor Javier María López Rodríguez. Inspirada na obra teatral 'Ordet' de Kaj Munk, a peza constrúe un relato sonoro no que conflúen a polifonía medieval e renacentista, a improvisación e a exploración tímbrica do órgano e dos instrumentos de vento.

A proposta incorpora ademais a participación activa do público e artéllase arredor da secuencia 'Victimae paschali laudes', establecendo un diálogo entre palabra, música e espiritualidade. Como antesala do concerto, ás 19.00 horas, desenvolverase un encontro co autor, acompañado polo teólogo e director musical da catedral Óscar Valado Domínguez e polo especialista en cinema Xan Gómez Viñas, que afondarán nas claves musicais, cinematográficas e simbólicas da obra.

A programación do ciclo concluirá o domingo 5 de abril ás 20.00 horas na igrexa do convento do Carme co concerto 'Cidades de ouro e prata', a cargo do ensemble Ars Atlántica, dirixido por Manuel Vilas. O programa propón unha viaxe musical entre a Península Ibérica e o antigo Vicerreinado do Perú a través de repertorios dos séculos XVII ao XIX, combinando músicas sacras en latín e quechua con formas tradicionais andinas.

Exterior do Museo do Pobo Galego

O Museo do Pobo Galego organiza un obradoiro infantil arredor do entroido e a danza

Más información

Con Magali Revollar e Diego Blázquez nas voces, Marco Brescia no órgano, Sara Ruíz na viola da gamba, Aland López na guitarra e Manuel Vilas na arpa vicerreinal peruana, o concerto destaca pola súa riqueza tímbrica e pola recuperación de fontes históricas como o arquivo musical do Seminario de San Antonio Abad de Cuzco, ofrecendo un diálogo entre tradicións que comparten unha mesma raíz cultural. O son do órgano, xunto coa arpa vicerreinal, a guitarra e outros instrumentos históricos, constrúe unha paisaxe sonora de grande intensidade e valor patrimonial.

As localidades para ambos os concertos están esgotadas pero os convites serán válidos até 10 minutos antes do inicio de cada evento. Pasado ese tempo, a organización poderá facer uso das prazas vacantes.

O órgano da igrexa da Universidade

A presenza do órgano na igrexa da Universidade está ligada á chegada, en 1767, dos racioneiros da confraría do Sancti Spiritus, tras a expulsión dos xesuítas. Estes relixiosos, cun papel destacado nas liturxias catedralicias e cunha forte vinculación co canto, introducen o uso dun órgano positivo —de pequeno tamaño— e contan ademais cun organista estable, o que evidencia a importancia da música no culto.

A comezos do século XIX decídese a construción dun órgano de maior entidade, encargado ao organeiro Manuel Sanz, formado no obradoiro real de Pedro Liborna Echevarría. O instrumento, rematado en 1802 tras unha importante inversión económica, foi considerado de grande calidade, aínda que co paso do tempo entrou en deterioro. Xa no século XX quedou inutilizado, ata a súa restauración en 1998 polo taller de Gerhard Grenzing, que permitiu recuperar unha peza destacada da organaría histórica galega.

O órgano do convento do Carme, construído en 1868, é unha peza de dimensións modestas adaptada ao uso conventual e destaca pola súa variedade tímbrica
Concello de Santiago

O órgano da igrexa do convento do Carme

O órgano do convento do Carme, fundado en 1758 por María Antonia de Xesús, insírese no contexto dun mosteiro de clausura das Carmelitas Descalzas, no que a música formaba parte da vida espiritual da comunidade. O instrumento actual foi construído en 1868 polo organeiro palentino José Otorel, mestre da catedral de Palencia e figura de ampla traxectoria no seu oficio.

Trátase dun órgano de dimensións modestas, adaptado ao uso dun coro conventual, cun teclado de 56 notas partido e oito rexistros por man, o que permite unha notable variedade tímbrica. Este é o único órgano que Otorel construíu en Galicia, dentro dunha tradición de vínculos entre os organeiros da catedral de Palencia e o territorio galego, que se estende ao longo de varios séculos.

  

Te puede interesar

Paso de la procesión, un año anterior

Domingo de Pascua en Santiago: la procesión del Cristo Resucitado recorrerá el casco histórico
Eladio González Lois
Imagen facilitada del calamar de Poseidón, 'Mobydickia poseidonii'. Hace 70 años, un calamar fue extraído del estómago de un cachalote durante una campaña de caza ballenera. Un equipo español ha descubierto que el bautizado como calamar de Poseidón constituye una nueva especie desconocida para la ciencia y ha sido incluido entre las diez especies marinas más extraordinarias de 2025

El calamar de Poseidón, un descubrimiento de Santiago en el top 10 de especies extraordinarias
Paula Fernández
La procesión, un año anterior

Sábado Santo en Santiago: la procesión del Cristo de la Unción y la Virgen de la Serenidad recorrerá el centro
Eladio González Lois
Vista aérea del Aeropuerto de Santiago

El cierre del aeropuerto de Santiago golpeará al turismo y agravará la crisis de viajeros
Paula Fernández