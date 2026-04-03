El cierre del aeropuerto de Santiago golpeará al turismo y agravará la crisis de viajeros

Vista aérea del Aeropuerto de Santiago Cedida

El aeropuerto de Santiago de Compostela cerrará durante 35 días a partir del 23 de abril para renovar su pista, una obra que golpeará a la economía local y al turismo, con una caída de las reservas ya sentida por los hosteleros, y agravará la crisis de viajeros que vive este aeródromo.

Entre el 23 de abril y el 27 de mayo, Lavacolla cerrará sus puertas. "La incógnita no es si va a haber o no va a haber impacto porque ya sabemos que lo va a haber, sino la magnitud del mismo", explica a EFE la economista María Cadaval, de la Universidad de Santiago de Compostela.

Solo en mayo del año pasado, el aeropuerto registró un total de 2.410 vuelos y movió más de 300.000 pasajeros, según los datos facilitados por Aena.

Viajeros que no llegarán directamente a Santiago, por lo que se corre un "riesgo de desvío de destino": sin vuelos directos, esos pasajeros deciden viajar a otro sitio.

Otros pueden mantener el destino pero llegar a través de otro aeropuerto, como A Coruña, Vigo o incluso Oporto, pero esta opción seguramente les llevará a recalcular su estancia y no pasar tanto tiempo en la ciudad del apóstol, según la economista.

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"Santiago va a perder pernoctas. Seguramente no tantas visitas, pero sí pernoctas, porque el comportamiento de las personas que se estudia y que se revela es este", asegura.

Vueling ha anunciado que trasladará medio millar de operaciones al aeropuerto de A Coruña y 130 al de Vigo durante el cierre de Lavacolla, e Iberia también reforzará sus vuelos desde la infraestructura coruñesa.

El sector del turismo santiagués ya lo está notando: "Las reservas bajaron muchísimo, son una referencia clara de la ocupación que va a haber en esos meses", avanza a EFE Ramón García Seara, presidente de la Asociación Turismo e Hostalaría de Santiago.

García Seara recuerda que la ciudad es un polo de recepción de peregrinos, "que luego tienen que volver a casa", y no poder hacerlo en avión tendrá sin duda un impacto.

Más allá del turismo

El cierre del aeropuerto tendrá otros efectos además del turismo. Por un lado, paralizará durante 35 días la actividad ligada al aeródromo, como sus cafeterías, tiendas, servicios de limpieza y transporte, y se perderán los ingresos de las tasas aeroportuarias.

Pero también tendrá otro efecto "más indirecto", según Cadaval; el coste para las empresas e instituciones que usan vuelos directos a Madrid, tanto a nivel económico como de tiempo.

"Tenemos la Xunta de Galicia, la Universidad, y mayo es temporada alta de congresos", recuerda.

Todo este impacto se podría mitigar si se articula una respuesta con medios alternativos desde los otros aeropuertos gallegos al centro de Santiago, como autobuses lanzadera, pero por el momento no se ha informado de ello.

Sangría de pasajeros en Lavacolla

El cierre de Lavacolla agravará además la crisis de viajeros que sufre este aeródromo, que perdió medio millón de pasajeros en 2025, una caída del 14,3 % respecto a 2024.

Este año arrancó en negativo y la crisis se arrastra al sector del turismo en la ciudad, con el peor enero en cuanto a ocupación desde 2018 (sin contar los años 2021 y 2022 marcados por la pandemia).

El AVE a Madrid y otros factores, como la salida de Ryanair sin una sustitución real por otra compañía y una deficiente política de captación de vuelos, provocaron el declive del aeropuerto, según Cadaval, que aboga por una reconfiguración del sistema aeroportuario gallego.

"Debemos abandonar esa visión de Madrid como el núcleo por el que pasa todo lo internacional", dice.

Cuando la pista reabra, se inaugurará una ruta directa entre Santiago y Newark operada por United Airlines con tres vuelos semanales, que promete revitalizar el tráfico.

Para avanzar en esa dirección y detener la sangría de pasajeros, se ha creado un grupo para mejorar la conectividad aérea con los diferentes actores implicados y la Xunta ha anunciado que destinará un fondo específico para captar nuevas rutas en los tres aeropuertos gallegos.