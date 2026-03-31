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Santiago de Compostela

Santiago propone impulsar señalización inteligente para ordenar las colas en la Catedral

El gobierno local y el Arzobispado abordan la gestión de los flujos turísticos tras quejas vecinales mientras sigue pendiente la coordinación con Turismo de Galicia

Agencias
31/03/2026 06:11
El Gobierno local vincula la evolución reciente del turismo en Santiago a la oferta de conexiones aéreas y anuncia contactos con compañías para ampliar rutas a partir de mayo
El Ayuntamiento trabaja en un sistema tecnológico que permitirá informar en tiempo real sobre la afluencia de visitantes en los accesos a la Catedral, con el objetivo de reducir esperas
Europa Press
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La portavoz del gobierno local de Santiago de Compostela, Míriam Louzao, ha abordado este lunes las preocupaciones trasladadas por la Asociación de Vecinos Fonseca respecto a la gestión de los flujos turísticos en los accesos a la Catedral. La representante municipal ha confirmado que el Ayuntamiento comparte la necesidad de ordenar estas colas y ha avanzado que se trabaja en soluciones como la señalización tecnológica para mitigar este problema.

Según ha explicado Louzao ante las preguntas de los medios, el Ejecutivo local ha mantenido reuniones con el Arzobispado para tratar la ordenación de estas filas de personas que quieren acceder a la Catedral, no obstante, ha señalado que todavía existe una "disquisición" sobre qué departamento debe organizar estas esperas.

En este sentido, ha lamentado que sigue pendiente una reunión conjunta con Turismo de Galicia que, según ha denunciado, no llega "casi tres años después", a pesar de que el Arzobispado prefiere que la solución se coordine también con la administración autonómica.

Para hacer frente a esta situación, el Ayuntamiento propone la utilización de las nuevas aplicaciones vinculadas al sistema de señalización inteligente, enmarcado en el Plan de Turismo Sostenible. La intención, según ha explicado la portavoz, es implementar un sistema similar al que ya funciona para la recogida de la 'Compostela'.

"Sería ideal tener una indicación del número de personas que hay en esa cola", ha apuntado Louzao, con el objetivo de que los turistas, al recibir la información en sus dispositivos, puedan optar por permanecer en otras zonas de la ciudad en lugar de esperar horas en la cola.

Con todo, en relación con los plazos, la portavoz ha indicado que el contrato ya está en marcha y que las señales se colocarán en los próximos meses.

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