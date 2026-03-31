Santiago adjudica por más de 2,3 millones el servicio de limpieza y conserjería en colegios y pabellones

La portavoz municipal Míriam Louzao informó de los acuerdos de la Junta de Gobierno, entre ellos la adjudicación de un contrato clave para centros educativos e instalaciones deportivas Concello de Santiago

La portavoz del Gobierno local de Santiago de Compostela, Míriam Louzao, ha informado este lunes sobre los acuerdos alcanzados en la junta de gobierno, entre los que destaca la adjudicación del contrato de conserjería, limpieza y vigilancia de los centros de educación infantil y primaria y pabellones deportivos municipales.

El nuevo servicio, adjudicado a la empresa Lacera Servicios y Mantenimiento, tiene un precio máximo de 2,313 millones de euros, Louzao ha subrayado que esta adjudicación permite "regularizar" un servicio que se prestaba en "precario" tras una sentencia de nulidad en 2016.

El contrato, dividido en dos lotes para mejorar la gestión, tendrá una vigencia de dos años y atenderá a 14 centros educativos y siete pabellones. Entre las mejoras, destaca el incremento de las horas de limpieza en colegios (de 24.792 a 40.613 horas anuales) y la inclusión, por primera vez, de personal específico de limpieza para los pabellones, tarea que hasta ahora asumían los conserjes.

Infraestructuras y nuevo parque de bomberos

En el área de infraestructuras, la junta de gobierno local ha dado luz verde por vía de urgencia a la adjudicación de la redacción del proyecto y dirección de obra del nuevo parque de Bombeiros en A Pulleira. El contrato ha sido otorgado a Jorge Barata Martínez por un importe de 174.450 euros y cuenta con un plazo de tres meses para su elaboración.

Asimismo, se ha aprobado el proyecto de rehabilitación para la mejora energética de las fachadas norte del Pazo de Raxoi, elaborado por el Consorcio de Santiago con un presupuesto de 617.000 euros y un plazo de ejecución de cinco meses y medio. También se ha adjudicado a la empresa CIES Obra Civil la rehabilitación del Centro Sociocultural Xosé Saramago en Vite por 252.352 euros, con el fin de atajar humedades y ampliar la capacidad del salón de actos hasta las 360 personas.

En materia de pavimentación, se han aprobado expedientes para licitar obras en los lugares de Bar de Arriba, Bar de Abaixo y rúa dos Asidros (266.497 euros), así como una senda peatonal en la travesía de Cortos, en Marantes (135.167 euros), ambas financiadas a través del plan de obras de la Diputación provincial.

Política social y deportes

Respecto a las políticas sociales, el Ayuntamiento ha solicitado a la Xunta una ayuda de 3,28 millones de euros para cofinanciar servicios comunitarios básicos, proyecto en el que el municipio aportará el 56,64% del coste total (4,28 millones). Además, se han aceptado fondos de la Diputación de A Coruña (142.922 euros) destinados al servicio de ayuda en el hogar y al refuerzo de la atención a personas sin hogar.

En el ámbito deportivo, se ha aprobado un convenio con la Universidade de Santiago de Compostela (USC) para la cesión de instalaciones, con un gasto anual de 75.000 euros durante dos años. Por último, el gobierno local ha aceptado la donación de una escultura de bronce por parte de la Fundación Moncho Reboiras, que se ubicará en una zona ajardinada de la calle de la Carreira do Conde.