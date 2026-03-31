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Santiago de Compostela

Padrón anuncia acciones legales por insultos machistas contra dos concejalas del gobierno local

El ejecutivo local denuncia comentarios en redes sociales que, según asegura, atentan contra la dignidad personal y familiar de varias representantes municipales

Eladio Lois
Eladio Lois
31/03/2026 10:33
Fachada del Concello de Padrón
Fachada de la casa del Concello de Padrón
Concello de Padrón
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El Concello de Padrón ha anunciado que emprenderá acciones legales contra varios perfiles de redes sociales tras detectar una nueva oleada de insultos de carácter machista dirigidos contra concejalas del gobierno local. Según el ejecutivo, los ataques se han intensificado en las últimas horas y afectan tanto a la esfera pública como a la personal de las ediles.

El gobierno padronés denuncia que las concejalas Laura Horta y Chus Campos han sido objeto de graves insultos y acusaciones, en algunos casos con referencias a sus familias, lo que consideran especialmente grave.

Según el comunicado municipal, estos comentarios proceden de distintos perfiles en redes sociales, tanto identificados como anónimos, algunos creados con el único objetivo de difundir mensajes ofensivos. El Concello sostiene que estos ataques tienen un claro trasfondo machista y que “traspasan todas las reglas de la contienda política”.

El ejecutivo subraya además que no se trata de hechos aislados. Recuerda que ya se produjeron episodios anteriores, como críticas centradas en la vestimenta de una concejala, y que ahora se ha dado un paso más al cuestionar aspectos de su vida personal, llegando incluso a poner en duda su papel como madre.

Críticas a la oposición y advertencia judicial

En su comunicado, el gobierno local atribuye estos comportamientos a perfiles “de la órbita del Partido Popular” y lamenta que, según aseguran, no hayan sido condenados por la oposición.

Asimismo, el Concello señala que el propio alcalde, Anxo Arca, y su familia también han sido víctimas de insultos reiterados. De hecho, el regidor ya ha iniciado acciones legales contra uno de los presuntos autores, un vecino de Herbón que deberá declarar en el juzgado el próximo mes de julio.

El ejecutivo insiste en que este tipo de ataques resultan “inaceptables” y afirma que se están utilizando como herramienta de confrontación política, recurriendo al machismo y a la difusión de bulos para desacreditar la labor del gobierno municipal.

El Concello ha trasladado su apoyo a las concejalas afectadas y ha defendido su trabajo al frente de distintas áreas municipales. En el caso de Laura Horta, destacan iniciativas como programas de digitalización, campamentos tecnológicos o la mejora de la seguridad informática del Concello. Por su parte, subrayan el papel de Chus Campos en la promoción turística y festiva, con eventos como la Feira Medieval o las fiestas de Pascua.

Desde el gobierno local insisten en que las representantes públicas deben ser evaluadas por su gestión y no por su vida personal o su imagen, y hacen un llamamiento a la responsabilidad política y al respeto institucional.

El comunicado concluye con una advertencia clara: quienes atenten contra la dignidad de los miembros del gobierno municipal deberán responder ante la justicia, en un intento de frenar lo que califican como una escalada de insultos “cobardes” en el ámbito político local.

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