La Xunta lanza 100 plazas para jóvenes del exterior en el programa ‘Conecta con Galicia no Camiño’

Peregrinos en la plaza del obradoiro

La Xunta ha convocado 100 nuevas plazas del programa ‘Conecta con Galicia no Camiño’, una iniciativa dirigida a jóvenes gallegos residentes en el exterior con edades comprendidas entre los 18 y los 21 años. La convocatoria de 2026 ha sido publicada este martes en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

Según explica la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, que impulsa el programa en colaboración con la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, el objetivo es fortalecer la conexión de la juventud gallega del exterior con su tierra de origen.

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La actividad se desarrollará entre el 20 y el 31 de julio y consistirá en la realización de un tramo a pie de 100 kilómetros del Camino de Santiago, acompañado de otras actividades complementarias de carácter cultural y convivencial.

Los participantes se alojarán en residencias juveniles de Vigo u Ourense, desde donde recorrerán distintos tramos del Camino Portugués o de la Vía de la Plata hasta llegar a Santiago, en función del lugar de estancia asignado.

Solicitudes abiertas hasta finales de abril

El plazo de inscripción se abrirá este miércoles y permanecerá activo hasta el 30 de abril. Las personas seleccionadas podrán, además, ampliar su estancia hasta 15 días después de la finalización del programa.

La Xunta asumirá todos los costes del programa, incluyendo la organización del viaje, los billetes, los desplazamientos terrestres, el alojamiento y la manutención.