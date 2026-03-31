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Santiago de Compostela

La Xunta confía en que los incentivos fiscales del Xacobeo se aprueben en abril pese al retraso

El conselleiro de Cultura, José López Campos, insiste en que el proceso “va tarde” y reclama agilizar la planificación de los patrocinios

Agencias
31/03/2026 17:47
El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, se reúne con alcaldes de Galicia para dar a conocer la nueva figura de los itinerarios culturales
José López Campos señala la importancia de activar cuanto antes los beneficios fiscales para garantizar la organización y financiación del Xacobeo
Mónica Arcay Carro-Archivo
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El conselleiro de Cultura, José López Campos, ha confiado en que el Gobierno central finalice "de forme efectiva" a lo largo de este mes de abril la aprobación de los beneficios fiscales para los patrocinadores del Xacobeo, una cuestión en la que, ha advertido, "vamos tarde".

En declaraciones a los medios antes de un acto en Santiago, el conselleiro ha explicado que la pasada semana remitió una carta al Ministerio de Cultura para interesarse por la aprobación de estos beneficios fiscales, que deberían estar activos "desde el año pasado". La misiva, ha anunciado, "fue efectiva", y esta misma mañana ha hablado con el ministro Urtasun para abordar la situación.

López Campos ha explicado que el ministro "mostró su interés por conocer donde estaba atascada" esta cuestión y se comprometió a "poner a disposición todos los recursos y los medios necesarios para agilizar lo máximo posible esta fase y este procedimiento" que es "fundamental para la planificación del Xacobeo", ha dicho el conselleiro.

"Esperamos y deseamos que finalicen ya todo este procedimiento para que, en el plazo más breve posible, esperemos que ahora, a lo largo del mes de abril, podamos tener ya de forma efectiva la aprobación por parte del Gobierno central que nos permite empezar a trabajar en la planificación del plan de patrocinios", ha dicho López Campos.

En todo caso, y aunque se materialicen en abril, el conselleiro ha señalado que este proceso "va tarde", ya que "un evento como el Xacobeo no se puede organizar seis meses antes de su celebración" y las empresas "necesitan también de esa planificación", ha dicho.

Por parte de la Xunta, ha garantizado, la planificación de este evento "está muy avanzada" y hay "muy buenas expectativas". "Son muchas las empresas que se están dirigiendo a la gestión del Xacobeo para participar en la promoción de los distintos eventos y ahora lo que nos falta es tener claro y decidido ya de forma definitiva este acuerdo por parte del Gobierno central", ha apostillado.

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