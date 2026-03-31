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Santiago de Compostela

La Xunta adjudica 36 viviendas de alquiler accesible en Lamas de Abade, en Santiago

Los contratos tendrán una duración inicial de siete años y parte de los pisos se reservan para menores de 36 años y personas con movilidad reducida

Redacción
31/03/2026 12:43
Visita institucional a las promociones de vivienda pública en Lamas de Abade
Visita institucional a las promociones de vivienda pública en Lamas de Abade
Archivo
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La Xunta ha aprobado la lista definitiva de adjudicatarios de 36 viviendas de promoción pública en régimen de alquiler accesible en el barrio compostelano de Lamas de Abade, según ha informado la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas.

Las viviendas se reparten en dos edificios promovidos por el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS): uno con 24 pisos situado en la rúa Virxe Branca y otro con 12 viviendas en la rúa Constantino Limia Nogueira. 

En el caso del edificio de la rúa Virxe Branca, 9 viviendas han sido adjudicadas a menores de 36 años, mientras que una de ellas, adaptada, se ha destinado a una persona con movilidad reducida.

Por su parte, en el inmueble de la rúa Constantino Limia Nogueira, 5 de las 12 viviendas disponibles se han asignado también a jóvenes menores de 36 años, reforzando el acceso a la vivienda para este colectivo. 

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Proceso de adjudicación y requisitos

La selección de los beneficiarios fue acordada por la Comisión Provincial de Vivenda da Coruña, tras analizar los expedientes de las personas que resultaron elegidas en el sorteo público celebrado el pasado 16 de mayo entre los inscritos en el Rexistro de Demandantes de Vivenda de Galicia para Santiago.

Para optar a estas viviendas, los solicitantes debían acreditar ingresos familiares de entre 0,7 y 3 veces el IPREM, tal y como establecen las bases del programa.

La lista definitiva puede consultarse en los tablones de anuncios del Concello de Santiago y del IGVS, así como en la página web del organismo autonómico. 

Los contratos de alquiler tendrán una vigencia inicial de siete años, con posibilidad de prórroga, en el marco de las políticas públicas de la Xunta orientadas a facilitar el acceso a la vivienda en régimen de alquiler.

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