La USC apuesta por impulsar el uso del gallego en Wikipedia

Estudiantes de la USC Santi Alvite

Las comisiones de normalización lingüística de varios centros de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) han puesto en marcha la tercera edición del Concurso de edición de la Galipedia, una iniciativa que busca fomentar la creación y mejora de contenidos en lengua gallega dentro de la enciclopedia libre.

El certamen tendrá en cuenta las aportaciones realizadas entre el 16 de abril y el 20 de septiembre de 2026, con el objetivo de promover la producción de artículos de calidad contrastada y reforzar la presencia del gallego en el ámbito digital.

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Podrán participar todas aquellas personas que formen parte de la comunidad universitaria de la USC durante el curso académico 2025/2026, quienes deberán formalizar su inscripción antes del 10 de mayo a través de un formulario en línea. La organización confirmará posteriormente la participación mediante correo electrónico.

Requisitos y áreas de conocimiento

Para concurrir al concurso será necesario editar uno o varios artículos en la Galipedia, ya sea mediante la creación de nuevos contenidos o la mejora significativa de otros ya existentes. Estas aportaciones deberán realizarse desde cuentas de usuario registradas, de modo que puedan ser identificadas individualmente.

Los trabajos deberán estar redactados en gallego y podrán centrarse en distintos ámbitos, entre ellos Psicología, Matemáticas, Ingenierías —incluida la inteligencia artificial—, Enfermería, Patrimonio cultural gallego, Derecho o Física de partículas. Una misma persona podrá presentar artículos en una o varias áreas de conocimiento.

Jornada formativa en abril

Como parte de la iniciativa, la organización ha programado una sesión formativa el 16 de abril a las 16.30 horas en la Escola Técnica Superior de Enxeñaría (ETSE), dirigida a orientar a las personas participantes sobre el proceso de edición en la Galipedia.

El concurso está impulsado por las comisiones de normalización lingüística de las facultades de Matemáticas, Psicología, Enfermería, Humanidades y Derecho, así como de la ETSE y del Instituto Galego de Física de Altas Enerxías, en una apuesta conjunta por la promoción del gallego y la cultura en el entorno universitario.