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Santiago de Compostela

Exigen la creación de una nueva comisaría en Santiago tras el incendio: "Llevamos más de un mes mendigando un sitio digno donde trabajar"

La Confederación Española de Policía reclama una nueva infraestructura y acusa al Ministerio del Interior de falta de soluciones

Eladio Lois
Eladio Lois
31/03/2026 14:54
La policía deriva trámites a comisarías como A Coruña, Ferrol, Carballo, Ribeira y Lalín mientras no se recupera la actividad ordinaria
El incendio tuvo lugar el pasado 12 de febrero
Europa Press
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La Confederación Española de Policía (CEP) ha denunciado la situación que atraviesan los agentes de la Policía Nacional en Santiago de Compostela tras el incendio que el pasado 12 de febrero dejó inutilizada la comisaría, y ha reclamado al Ministerio del Interior medidas urgentes para garantizar unas condiciones de trabajo adecuadas.

Según expone el sindicato en un comunicado, el fuego afectó a la totalidad de las instalaciones y provocó la pérdida de más de 40 vehículos, material policial y efectos personales, lo que ha obligado a los agentes a desempeñar su labor en dependencias provisionales. 

Desde la CEP aseguran que los policías trabajan actualmente “acinados en oficinas provisionales” y en una situación que, según critican, no reúne los requisitos mínimos para prestar servicio.

El sindicato señala que la comisaría es “irrecuperable sin una obra de calado” que podría prolongarse durante meses o incluso años, y advierte de carencias como la falta de calabozos, escasez de medios y limitaciones de espacio, lo que afecta a la atención a la ciudadanía.

En este contexto, la organización sostiene que la Administración “ha hecho poco o nada” para resolver la situación y denuncia que los agentes llevan “más de un mes mendigando un sitio digno para trabajar”. 

“Llevamos más de un mes mendigando un sitio digno para trabajar mientras desde Interior se les llenan los bolsillos a otras policías y se olvidan de nosotros”Confederación Española de Policía

Petición de un nuevo edificio

Ante este escenario, la CEP plantea la construcción de una nueva comisaría en Santiago, en una ubicación que permita mejorar las condiciones del servicio y superar las limitaciones de las actuales instalaciones.

El sindicato considera que esta actuación supondría una muestra de compromiso del Gobierno con Galicia y con su capital, en contraste —según sus palabras— con las inversiones realizadas en otros territorios. 

En su comunicado, la CEP también critica que el Ejecutivo central haya destinado importantes recursos a las policías autonómicas de comunidades como Cataluña, País Vasco y Navarra, mientras que, según denuncia, los planes de infraestructuras de la Policía Nacional acumulan retrasos.

Por todo ello, el sindicato reclama al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que se desplace a Santiago para conocer de primera mano la situación y que impulse una solución definitiva.

La organización concluye que, pese a la profesionalidad de los agentes, la situación actual “no basta” para garantizar un servicio adecuado, insistiendo en la necesidad de una respuesta inmediata por parte de la Administración.

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