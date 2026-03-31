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Santiago de Compostela

Estos son los cambios en el transporte urbano de Santiago para este jueves festivo

El servicio modificará frecuencias y horarios en distintas rutas durante la mañana antes de retomar el funcionamiento habitual de festivo

Eladio Lois
Eladio Lois
31/03/2026 06:46
Bus urbano de Santiago de Compostela
Bus urbano de Santiago de Compostela
Eladio Lois
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El transporte urbano de Santiago de Compostela contará con refuerzos específicos este jueves 2 de abril, coincidiendo con la jornada festiva, según ha informado el servicio municipal. Las modificaciones afectarán principalmente a varias líneas durante la franja matinal, con ajustes en frecuencias y horarios para facilitar la movilidad en la ciudad.

Refuerzos y cambios durante la mañana

Las líneas 6, 7, C5, C6, P1, P2 y P3 funcionarán como un sábado laborable hasta las 15.00 horas, lo que implica una mayor frecuencia de paso respecto al horario habitual de festivo. A partir de esa hora, todas ellas recuperarán el servicio propio de días festivos.

Por su parte, la línea C11 contará con un refuerzo específico en horario de mañana, con autobuses que pasarán cada 20 a 25 minutos desde las 10.00 horas, mejorando así la cobertura en esta ruta durante las primeras horas del día. 

El resto de líneas del transporte urbano operarán durante toda la jornada con el horario habitual de festivo, sin cambios respecto a su funcionamiento ordinario en este tipo de días.

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