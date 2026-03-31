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Santiago de Compostela

'El rey gallego de la guitarra' regresa a Santiago para protagonizar dos actividades culturales

El músico Iago Banet actuará en la Casa das Crechas e impartirá un taller especializado en Garaxeland

Eladio Lois
Eladio Lois
31/03/2026 06:45
El guitarrista gallego Iago Banet, durante una de sus actuaciones en directo
El guitarrista gallego Iago Banet, durante una de sus actuaciones en directo
Cedida
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El guitarrista gallego Iago Banet, conocido en el circuito internacional como el “The Galician King of Acoustic Guitar”, hará parada en Santiago de Compostela este mes de abril con una doble propuesta que combina formación y directo.

El artista, que viene de encadenar giras exitosas por el Reino Unido y de telonear a la banda Jethro Tull en Ourense el pasado mes de octubre, ofrecerá un taller de guitarra fingerstyle y un concierto en dos espacios de referencia de la ciudad.

La primera cita será el sábado 11 de abril en Garaxeland, en la rúa de Montero Ríos, 26, donde impartirá un taller de guitarra fingerstyle de tres horas a partir de las 10.30 horas. La actividad tendrá un precio de 20 euros y las plazas pueden reservarse a través del correo electrónico info@garaxeland.com.

Una semana después, el sábado 18 de abril, Banet se subirá al escenario de Casa das Crechas, en la Vía Sacra, 3, en un concierto que comenzará a las 21.00 horas. Las entradas tendrán un coste de 10 euros en venta anticipada y 12 euros en taquilla, disponibles en el propio local.

Un virtuoso internacional

Descrito por el periodista de BBC Radio 3, Sean Rafferty, como “un maestro de la guitarra”, el músico gallego ha consolidado en los últimos años una trayectoria internacional que lo ha llevado a festivales como Brecon Jazz, Hellys International Guitar Festival o Aberjazz, además del Festival de Jazz y Blues de Pontevedra.

Banet, que publicó su tercer álbum, TRES, en marzo de 2023, destaca por su capacidad para fusionar estilos como el gypsy jazz, blues, country o swing, construyendo composiciones instrumentales que, según la crítica, “crean historias sin palabras”.

Desde 2018, el artista ha ido afianzando su reputación como solista dentro del estilo fingerstyle, compartiendo escenario con nombres como Josh Smith, Mark Flanagan o Clive Carroll. Su propuesta, basada en la guitarra acústica como único instrumento, lo ha convertido en un “one man band” con creciente reconocimiento dentro y fuera de Galicia.

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