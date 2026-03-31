El PSOE reclama más información y apoyo al comercio por las obras del barrio verde de Pontepedriña

La concejala socialista, Marta Abal, en rueda de prensa Cedida

El Grupo Municipal Socialista de Santiago ha reclamado más información, coordinación y apoyo al comercio local con motivo de las obras del barrio verde de Pontepedriña, una iniciativa que fue debatida y aprobada en el último pleno municipal.

La concejala socialista, Marta Abal, advirtió de que la falta de diálogo en las fases iniciales del proyecto ha generado incertidumbre entre la vecindad y los negocios afectados, a pesar de tratarse de una actuación considerada relevante para el barrio.

Críticas a la gestión y falta de información

Abal señaló que los problemas no se limitan únicamente al desarrollo de las obras, sino también a su gestión, que calificó de “insuficiente en términos de información y coordinación”.

En este sentido, denunció que muchos establecimientos continúan teniendo dudas sobre cuestiones clave como la continuidad de las terrazas, la organización de la carga y descarga o las condiciones de acceso para la clientela.

La edil socialista sostuvo que, aunque algunos aspectos ya no puedan modificarse, esto no debe justificar que se mantenga la misma forma de actuación durante el resto del proceso.

Propuesta de acompañamiento y dinamización

El grupo socialista ha instado al gobierno local a aplicar una “escucha activa real”, acompañada de información clara y un seguimiento constante de las necesidades del barrio.

Además, ha puesto el foco en la necesidad de proteger el tejido comercial de Pontepedriña, proponiendo la creación de un plan de dinamización que permita sostener la actividad durante las obras y reforzar el barrio una vez finalicen.