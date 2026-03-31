El PSOE de Santiago pide un plan específico para prevenir inundaciones en los ríos Sar y Sarela

El Grupo Municipal Socialista de Santiago ha reclamado la elaboración de un plan específico de conservación y mantenimiento para los ríos Sar y Sarela con el objetivo de prevenir inundaciones y reducir los riesgos para la población.

La iniciativa, defendida por la concejala socialista Marta Abal, fue presentada en el pleno municipal del mes de marzo, donde resultó aprobada. Según el PSOE, responde a los episodios registrados en los últimos inviernos, cuando el aumento del caudal provocó inundaciones y daños en viviendas, especialmente en zonas como la rúa Ponte Pereda, en el barrio de Conxo.

La concejala socialista, Marta Abal, en rueda de prensa Cedida

Abal ha señalado que estos episodios ponen de manifiesto la necesidad de actuar con anticipación, ya que la acumulación de troncos, ramas y material vegetal reduce la capacidad de drenaje de los ríos y agrava el riesgo de desbordamientos.

La concejala ha recordado además que Santiago cuenta con dos áreas catalogadas como zonas de riesgo potencial de inundación, en un contexto marcado por el cambio climático, en el que, según advierte, “las tareas de mantenimiento habituales ya no son suficientes”.

Reclamación a Augas de Galicia y más control público

El grupo socialista propone avanzar hacia medidas preventivas de mayor alcance y reclama la implicación de Augas de Galicia para actuar en los puntos más vulnerables y “minguar os riscos para as persoas e os bens”.

Asimismo, Abal ha insistido en la necesidad de reforzar la transparencia en estas actuaciones, solicitando que el plan incluya la publicación periódica de los trabajos realizados y de los recursos invertidos.

“Santiago precisa planificación, prevención e información clara á cidadanía para facer fronte a un problema que vai a máis”, ha subrayado la concejala socialista.

El PSOE ha anunciado que realizará un seguimiento de esta iniciativa para garantizar que se adopten medidas eficaces y sostenidas en el tiempo frente a un problema que, según advierten, va en aumento.