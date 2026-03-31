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Santiago de Compostela

El PP denuncia el cierre del centro sociocultural de Villestro desde hace más de un año y exige su reapertura

El concejal José Ramón de la Fuente critica la paralización de las obras y reclama soluciones inmediatas o un espacio alternativo para los vecinos

Redacción
31/03/2026 14:04
Exterior del centro sociocultural de Villestro, actualmente cerrado
Exterior del centro sociocultural de Villestro, actualmente cerrado
Archivo
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El concejal del Partido Popular en Santiago, José Ramón de la Fuente, ha denunciado el cierre prolongado del centro sociocultural de Villestro, que, según asegura, lleva “casi año y medio” sin actividad, y ha reclamado al gobierno local medidas urgentes para su reapertura. 

El edil popular José Ramón de la Fuente, en rueda de prensa
El edil popular José Ramón de la Fuente, en rueda de prensa
PP de Santiago

De la Fuente ha explicado que las obras previstas en el centro, incluidas en el Plan provincial de cooperación, comenzaron con retraso en enero de 2025 y fueron paralizadas apenas un mes después, dejando las instalaciones inhabilitadas para su uso.

El edil ha criticado que esta situación se haya prolongado en el tiempo “sen explicación algunha”, a pesar de que el plazo de finalización estaba fijado para febrero de 2025.

“É incomprensible que unha infraestrutura municipal estea paralizada durante máis dun ano sen que o goberno local ofreza explicacións nin solucións”, ha señalado el concejal popular. 

Problemas estructurales previos

Según el PP, el centro ya presentaba diversas deficiencias antes del inicio de las obras, como filtraciones de agua, problemas de aislamiento térmico y dificultades de acceso en épocas de lluvia, además de incidencias en el ascensor.

Estas carencias, unidas a la paralización de las actuaciones, han derivado en un cierre prolongado que impide el uso del espacio por parte de la vecindad. 

Impacto en la vida de la parroquia

De la Fuente ha subrayado que el centro sociocultural era un espacio clave para la vida comunitaria en Villestro, donde se desarrollaban reuniones vecinales, actividades infantiles, talleres para personas mayores y distintas iniciativas de ocio.

El cierre, según denuncia el PP, está teniendo un impacto directo en la parroquia al privar a los vecinos de un lugar de encuentro y participación. 

Ante esta situación, el grupo popular exige al gobierno local que retome y finalice las obras de forma inmediata para reabrir el centro, y plantea que, mientras tanto, se habilite un espacio alternativo en la parroquia.

El concejal ha insistido en que “os barrios e parroquias necesitan servizos e espazos públicos activos, non instalacións pechadas durante meses”, en referencia a la situación actual del centro.

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