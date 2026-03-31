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Santiago de Compostela

El parque eólico Olerón obligará a expropiar terrenos a medio centenar de propietarios en Brión

La Xunta publica el listado de afectados y fija para el 22 de mayo las comparecencias en el Concello

Eladio Lois
Eladio Lois y Agencias
31/03/2026 11:59
Aerogeneradores en un parque eólico
Aerogeneradores en un parque eólico
Archivo
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La Xunta ha hecho público el listado de cerca de medio centenar de propietarios afectados por la expropiación forzosa de terrenos en el municipio de Brión, en el marco del desarrollo del parque eólico Olerón, promovido por la empresa Norvento. 

El anuncio ha sido publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG), donde se recoge la relación de titulares de parcelas afectadas por este proyecto energético. Las personas interesadas pueden consultar el listado tanto en el tablón de anuncios del Concello de Brión como a través de la página web habilitada por la Xunta.

Aquellos propietarios con los que no se ha alcanzado un acuerdo previo deberán comparecer el próximo 22 de mayo de 2026, en horario de 09.00 a 14.00 horas, en la casa del Concello de Brión. 

Declaración de utilidad pública y ocupación urgente

A comienzos del mes de marzo, la Consellería de Medio Ambiente aprobó la resolución por la que se declara la utilidad pública de la modificación del proyecto del parque eólico Olerón, situado entre los municipios de Rois y Brión.

Este trámite implica la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados, así como la urgente ocupación de las parcelas, lo que habilita el proceso de expropiación forzosa. 

El proyecto contempla la instalación de medio centenar de aerogeneradores, con una potencia total de 27 megavatios, en una zona que abarca territorio de ambos municipios.

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