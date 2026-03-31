El Obradoiro mueve ficha: llega Tra Holder para suplir la baja de Micah en el tramo decisivo

Tra Holder, nuevo base del Monbus Obradoiro Cedida

El Monbus Obradoiro ha anunciado la incorporación del base estadounidense Tra Holder hasta final de temporada, en una operación con la que el club busca reforzar la dirección de juego en un momento clave del curso.

Holder, de 30 años y 1,85 metros de altura, cuenta con una amplia trayectoria tanto en Europa como en Estados Unidos. Formado en la universidad de Arizona State (NCAA), ha pasado por equipos como Skyliners Frankfurt y BG Göttingen en Alemania, MKS Dąbrowa Górnicza en Polonia o Jämtland Basket en Suecia.

Además, el nuevo jugador obradoirista también ha competido en la G League, donde ha defendido las camisetas de Birmingham Squadron, Capitanes CDMX y Westchester Knicks.

En su última etapa en el BG Göttingen, firmó 15,4 puntos, 1,9 rebotes y 3,6 asistencias de media en 29 encuentros en la liga alemana, cifras que avalan su perfil ofensivo y su capacidad de generación.

Una incorporación marcada por la lesión

El director general del club, Héctor Galán, explicó que el fichaje llega condicionado por el contexto actual del equipo, en plena recta final de temporada y tras la lesión de Micah. Según indicó, se trata de un movimiento necesario en un “momento complicado por la altura de la temporada, la cercanía del cierre del mercado y la lesión de Micah”.

Galán destacó que Holder se incorpora a un grupo con una dinámica de trabajo ya definida y con el objetivo de mantener la competitividad en este tramo decisivo. Asimismo, subrayó que el base “aportará experiencia, capacidad anotadora y dirección de juego”, cubriendo la baja existente en el equipo.