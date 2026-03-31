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Santiago de Compostela

El Gobierno invertirá 3 millones para humanizar la N-550 a su paso por Padrón

El proyecto contempla casi un kilómetro de espacios peatonales y ciclistas y mejoras en la seguridad vial

Eladio Lois
Eladio Lois
31/03/2026 14:13
Tramo de la N-550 a su paso por Padrón donde se prevé la actuación
Tramo de la N-550 a su paso por Padrón donde se prevé la actuación
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El Gobierno central impulsa un proyecto para humanizar la carretera N-550 a su paso por Padrón, con una inversión prevista de 3 millones de euros y la creación de nuevos espacios para peatones y ciclistas.

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y el alcalde de Padrón, Anxo Rei, avanzaron los detalles de esta actuación, que se encuentra actualmente en fase de redacción y que responde a una demanda del Concello y de la vecindad. 

Reunión entre el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, y el alcalde Anxo Rei
Reunión entre el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, y el alcalde Anxo Rei
Cedida

Casi un kilómetro de mejora urbana

La intervención transformará la travesía en un entorno más seguro y accesible, con la incorporación de aceras, carril bici, zonas verdes y mobiliario urbano a lo largo de casi un kilómetro, entre el núcleo urbano y el límite con la provincia de Pontevedra.

Según explicó Pedro Blanco, el objetivo es crear un espacio adaptado a nuevas formas de movilidad y mejorar la seguridad vial tanto para vecinos como para usuarios de medios alternativos, como la bicicleta. 

De forma paralela, el Ministerio de Transportes ejecutará en las próximas semanas trabajos de asfaltado de la N-550 en Padrón, dentro del Plan Extraordinario de Mejora de Estradas en Galicia, destinado a reparar los daños provocados por los temporales.

A estas actuaciones se sumarán otras intervenciones de mantenimiento ordinario, que elevarán la inversión total en la carretera en este municipio hasta medio millón de euros

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