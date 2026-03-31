El Gaiás refuerza las visitas guiadas en Semana Santa para ahondar en la arquitectura y exposiciones de la Cidade da Cultura

El Museo Centro Gaiás amplía su oferta divulgativa coincidiendo con los últimos días de la exposición dedicada a Francisco Asorey Xunta

La Cidade da Cultura amplía durante la Semana Santa su oferta de visitas comentadas a la arquitectura y a las exposiciones del Museo Centro Gaiás, coincidiendo con la última semana de la muestra 'Francisco Asorey, unha recuperación necesaria', que cierra sus puertas el próximo domingo 5 de abril.

Así, la oferta de visitas del Museo Centro Gaiás para estos días incluye hasta 13 turnos en cuatro modalidades de visitas comentadas gratuitas. En estos recorridos divulgativos, el público podrá optar por descubrir las líneas arquitectónicas del complejo y profundizar en sus usos y funciones, pero también acercarse detalladamente a las tres exposiciones que se pueden visitar actualmente en el Museo.

Así, será la última oportunidad para visitar la muestra 'Francisco Asorey, unha recuperación necesaria', que profundiza en la vida y en el mundo creativo del artista de Cambados, figura imprescindible en la historia del arte gallego y uno de los grandes renovadores de la escultura española del siglo XX. Se trata de una selecta selección de medio centenar de esculturas y alrededor de una decena de escayolas, junto con dibujos, audiovisuales, documentos de la época y herramientas de trabajo, además de las cerámicas con las que se popularizaron algunas de sus obras más significativas.

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La programación del Museo incluye también la recientemente inaugurada 'As estacións do ano na arte galega dos séculos XX e XXI', exposición comisariada por la artista e investigadora Mónica Alonso que atraviesa 125 años de historia del arte gallego. La muestra recorre paisajes, bodegones, esculturas e imágenes evocadoras de la memoria individual y colectiva de cada estación en Galicia, en una cuidada selección de más de 80 obras de 63 artistas. Una propuesta singular que, partiendo de un concepto de inmersión espacial, convierte el Museo en un lugar donde sentir el arte a través de los sonidos, de la temperatura, de los colores y de las texturas.

Completa la programación expositiva del Museo Centro Gaiás 'Mundo expandido. Entre o físico e o virtual', una muestra en colaboración con la Fundación Telefónica que lanza una serie de interrogantes sobre los efectos de la explosión de los mundos virtuales en nuestras vidas. A través de instalaciones interactivas, objetos históricos —como cajas ópticas o visores estereoscópicos— y obras de diversos artistas nacionales e internacionales, la exposición reflexiona sobre la pulsión humana por crear y habitar mundos simulados. Se acerca así a cuestiones sociales y filosóficas como las implicaciones del surgimiento del metaverso, la radicalización fomentada por los algoritmos sin control, el machismo en los videojuegos en línea, o el impacto de los filtros de imagen y las herramientas de inteligencia artificial en la conformación de nuestra propia identidad.

La instalación inmersiva Galiverso permite explorar en realidad virtual distintos espacios del patrimonio gallego, combinando tecnología y divulgación Xunta

Vuelve el Galiverso al Gaiás

Coincidiendo con la Semana Santa, la Cidade da Cultura recupera además la instalación inmersiva del Galiverso, con la que se puede explorar virtualmente el patrimonio cultural de Galicia. Así, el público que a partir del martes 31 de marzo se acerque al Gaiás tendrá la oportunidad de probar todas las experiencias de realidad virtual desarrolladas hasta el momento en el marco de esta iniciativa de la Xunta de Galicia que aprovecha el potencial de las tecnologías para mostrar nuestro patrimonio artístico, industrial, arquitectónico o natural de una manera diferente.

Con entrada gratuita y sin salir del Museo, las personas visitantes podrán volver a caminar por las calles del viejo Portomarín antes de ser anegado por el embalse de Belesar, o visitar maravillas naturales, arqueológicas e históricas como la cueva de Eirós, la playa de Teixidelo, o la Cova do Rei Cintolo. Pero también subir en un batiscafo virtual y explorar los fondos marinos de la costa gallega, viajar virtualmente a destinos como la cripta del Apóstol en la Catedral de Santiago, el cañón del Sil, el templo romano de Santalla de Bóveda en Mera (Lugo), o los 11 centros que forman parte de la Rede de Museos de Galicia.