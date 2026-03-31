El Consorcio de Santiago restaura el hórreo histórico de la Finca de Vista Alegre

Hórreo de la Finca de Vista Alegre durante los trabajos de restauración Consorcio de Santiago

El Consorcio de Santiago está ejecutando obras de restauración en el hórreo situado en la Finca de Vista Alegre, con una inversión de 17.165,52 euros destinada a recuperar sus condiciones originales y garantizar su conservación.

Los trabajos se centran en la consolidación estructural del hórreo, que presentaba un notable deterioro, con daños en la cubierta, en los elementos portantes y en las carpinterías, además de afecciones en los muros de piedra.

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La intervención comenzó con la limpieza del entorno y del interior, incluyendo la retirada de vegetación y escombros acumulados, para poder abordar posteriormente las tareas de restauración.

En la cubierta, se está llevando a cabo su desmontaje para reparar las cerchas de madera de castaño y recolocar las tejas, reutilizando las piezas existentes y completando las necesarias con materiales similares.

El proyecto incluye también la restauración de las puertas, recuperando sus herrajes mediante técnicas tradicionales, así como la limpieza y rejuntado de los paramentos pétreos para evitar filtraciones y mejorar la conservación del conjunto.

Según detalla el Consorcio, todas las actuaciones se realizan bajo criterios de mínima intervención y respeto por los sistemas constructivos tradicionales, con el objetivo de preservar los valores históricos de este elemento patrimonial.

Un enclave singular en Santiago

El hórreo forma parte de la Finca de Vista Alegre, un espacio de gran valor histórico y paisajístico en Santiago, cuyos orígenes documentados se remontan a finales del siglo XVIII.

La finca, transformada a comienzos del siglo XX por la familia Simeón, fue adquirida por el Consorcio en 1995 para su rehabilitación como parque público, proceso que dio lugar a uno de los enclaves más singulares de la ciudad.

En la actualidad, este espacio alberga equipamientos como la Casa de Europa, el Centro de Estudios Avanzados, la Escola de Altos Estudos Musicais y el Museo de Historia Natural, consolidándose como un punto de referencia cultural y académico en Compostela.