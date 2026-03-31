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Santiago de Compostela

El BNG exige una reforma integral del CEIP O Coto de Negreira por “graves deficiencias”

Los nacionalistas alertan de problemas eléctricos, barreras arquitectónicas y filtraciones que, según denuncian, ponen en riesgo a la comunidad educativa

Eladio Lois
Eladio Lois
31/03/2026 13:29
El BNG ha reclamado una reforma integral del CEIP O Coto de Negreira
El BNG ha reclamado una reforma integral del CEIP O Coto de Negreira
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El BNG ha reclamado una reforma integral del CEIP O Coto de Negreira ante lo que califica como “graves deficiencias” en sus instalaciones, que, según denuncia la formación, afectan a la seguridad del alumnado y del personal del centro.

El portavoz nacionalista en el Concello de Negreira, Xosé Ramón Blanco, ha trasladado estas demandas tanto a nivel municipal como autonómico, con iniciativas registradas en el pleno local y en el Parlamento gallego para instar a la Xunta a actuar con urgencia.

Problemas estructurales y de accesibilidad

Entre las principales deficiencias señaladas por el BNG figuran fallos en la instalación eléctrica, filtraciones de agua y barreras arquitectónicas, cuestiones que, según la organización, incumplen la normativa vigente y dificultan el día a día del centro.

Blanco advierte de que se trata de “problemas moi graves”, señalando que existen “serias deficiencias nas instalacións eléctricas, barreiras arquitectónicas que limitan o acceso incumprindo a lei e filtracións de auga que son un perigo e dificultan a vida no centro”.

Además, la formación apunta que el estado del edificio impide el acceso a espacios como el patio, la biblioteca o el aula de música para personas con movilidad reducida, en un centro donde el deterioro es visible en distintos elementos estructurales. 

Petición de una evaluación urgente

El BNG llevará al pleno municipal una moción en la que solicita una evaluación de riesgos inmediata y una intervención integral en las instalaciones, al considerar que el estado actual “pon en risco a integridade e seguridade” de toda la comunidad educativa.

Entre los problemas detectados también figuran fallos frecuentes en el suministro eléctrico, humedades y daños estructurales, con presencia de cables al descubierto y deterioro en techos y suelos.

La formación nacionalista ha elevado también esta situación al Parlamento de Galicia, a través de la diputada Saleta Chao, con el objetivo de que la Xunta incluya la reforma del centro en la planificación de inversiones de la Consellería de Educación.

El portavoz del BNG en Negreira considera que la situación actual es “claramente inadmisíbel” y denuncia un supuesto abandono por parte de la Xunta, reclamando actuaciones urgentes para garantizar condiciones adecuadas de seguridad y bienestar en el centro.

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