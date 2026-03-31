Couceiro y Dano Cerebral Santiago se unen en abril en la campaña ‘12 Comercios, 12 Sensibilidades’

La concejala María Rozas presentó una iniciativa que acerca a la ciudadanía la labor de Dano Cerebral Santiago a través de la colaboración con la histórica librería Couceiro Concello de Santiago

La concejala de Derechos y Servicios Sociales, Promoción Económica y Juventud, María Rozas, del Ayuntamiento de Santiago, ha presentado este martes las actividades que se desarrollarán durante todo el mes de abril en el marco de la campaña '12 Comercios, 12 Sensibilidades', que reunirá a la librería Couceiro y a la asociación Dano Cerebral Santiago.

Durante todo el mes, la librería contará con un punto de información para dar a conocer la labor de Dano Cerebral Santiago y donde también se podrán adquirir productos solidarios para beneficiar a la asociación. Además, la librería acogerá la exposición fotográfica 'Máis cerca do que pensas', con obras del fotógrafo compostelano Ramón M. Nóvoa.

En la rueda de prensa, en la que ha estado acompañada por María Couceiro, de la librería Couceiro, y por Rocío García Calvo, directora del Dano Cerebral Santiago de Compostela, la concejala ha subrayado que esta colaboración "aúna una librería con casi 60 años de historia en Santiago con una entidad social con una trayectoria de más de 25 años mejorando la vida de muchas familias".

Asimismo, el programa contará el 10 de abril con un taller de encuadernación en la librería, en el que participarán usuarios del Dano Cerebral Santiago. Por otro lado, el 17 de abril se celebrará una jornada intergeneracional de manualidades con la asociación, actividad a la que se podrá asistir por invitación.

Finalmente, el 22 de abril, Couceiro presentará el libro 'Come a lavadora dunha vez', escrito por Rosa Aneiros, ilustrado por Hadrián Jamardo y editado por Uqui Permui. Se trata de un cuento infantil que aborda la relación entre una niña y su madre, quien sufrió daño cerebral a consecuencia de un derrame cerebral.

Con todo, Rocío García Calvo ha agradecido la oportunidad de visibilizar el trabajo de la organización, "y sobre todo la importancia de la prevención y la esperanza de que la recuperación sea posible en muchos casos de daño cerebral adquirido".