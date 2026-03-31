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Santiago de Compostela

Boqueixón invierte 52.000 euros en mejorar la carretera entre Engas y Donas

El gobierno local anuncia además una nueva actuación en Sucira y recuerda recientes mejoras en Zaramacedo

Eladio Lois
Eladio Lois
31/03/2026 07:06
Tramo de la carretera entre Engas y Donas tras las obras de aglomerado
Tramo de la carretera entre Engas y Donas tras las obras de aglomerado
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El Concello de Boqueixón ha finalizado las obras de aglomerado en la carretera que conecta la aldea de Engas, en la parroquia de Codeso, con la parroquia de Donas, en una actuación que ha supuesto una inversión de 52.000 euros.

Los trabajos se han centrado en un tramo de 650 metros de longitud, una vía con un importante volumen de tráfico y por la que circula el servicio de transporte escolar, según ha informado el propio Ayuntamiento.

El gobierno local ya prevé una nueva intervención en la red viaria municipal. En concreto, está previsto ejecutar próximamente el aglomerado de otro tramo de carretera entre Sucira y Donas, con una longitud de 440 metros y para el que el Concello tiene reservados 49.000 euros.

El alcalde de Boqueixón, Ovidio Rodeiro, ha señalado que con este tipo de actuaciones el Ayuntamiento busca “seguir avanzando na mellora dos servizos ás parroquias”, en referencia a la mejora de infraestructuras en el ámbito rural.

El regidor también recordó que hace unas semanas se llevó a cabo otra actuación en Zaramacedo, en la parroquia de Lamas, donde se acometió una intervención que combinó mejoras en el saneamiento, la recogida de pluviales y el firme del viario.

Esta actuación supuso una inversión adicional de 27.000 euros, enmarcada en la estrategia municipal de renovación y mantenimiento de infraestructuras básicas en las distintas parroquias del municipio.

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