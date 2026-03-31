Ames abre el plazo para inscribirse en sus campamentos de verano con 450 plazas disponibles

Imagen de archivo de un campamento de verano organizado por el Concello de Ames Concello de Ames

El Concello de Ames ha abierto el plazo de inscripción para participar en los campamentos municipales de verano de 2026, un programa que oferta 450 plazas distribuidas en diez actividades dirigidas a niños, niñas y jóvenes.

Las solicitudes podrán presentarse desde este 30 de marzo y hasta el lunes 13 de abril a través de la Sede electrónica municipal, dentro del catálogo de trámites habilitado para los campamentos.

Las actividades se desarrollarán entre el 21 de junio y el 24 de julio y están concebidas como una propuesta lúdica y formativa orientada al desarrollo personal, fomentando la convivencia, la autonomía y hábitos de vida saludables, según destaca el propio Ayuntamiento.

Campamentos para primaria y secundaria

El programa incluye seis campamentos dirigidos al alumnado de educación primaria, con destinos como Negreira, Tomiño, Fornelos de Montes, Silleda o Narón, y con precios que oscilan entre los 105 y los 206 euros, en función de la duración y características de cada estancia.

Para la juventud de secundaria y bachillerato se ofertan tres campamentos adicionales en Portonovo, Oia y O Grove, con un total de 115 plazas y precios que van desde los 273 hasta los 287 euros.

Aula da Natureza y proceso de inscripción

A esta oferta se suma el campamento urbano de la Aula da Natureza de Ames, que contará con dos turnos —del 29 de junio al 10 de julio y del 13 al 24 de julio— y un total de 60 plazas para jóvenes de entre 6 y 16 años, en horario de 11.00 a 17.30 horas.

En caso de que la demanda supere la oferta, la adjudicación de plazas se realizará mediante sorteo público, para el que se asignará un número de participación a cada solicitante.

El Concello reserva además un 10% de las plazas para el departamento de Servizos Sociais, destinadas a situaciones de emergencia social.

Una vez adjudicadas las plazas, las familias deberán formalizar la matrícula mediante el pago en dos plazos: un primero entre el 25 y el 31 de mayo, y un segundo entre el 8 y el 14 de junio.