Alfonso Basterra logra el aval judicial para su primer permiso

Imagen de archivo de Alfonso Basterra Redacción

Alfonso Basterra, condenado por el asesinato de su hija Asunta en 2013 en Santiago de Compostela, ha obtenido un respaldo judicial para disfrutar de su primer permiso penitenciario, aunque la decisión aún no es firme y queda pendiente de un posible recurso ante la Audiencia Provincial de Salamanca.

La Sección de Vigilancia Penitenciaria del Tribunal de Instancia de Salamanca ha estimado el recurso presentado por el recluso contra la decisión de Instituciones Penitenciarias, que le había denegado el permiso ordinario solicitado.

No obstante, desde el Tribunal Superior de Justicia se precisa que el permiso no podrá ejecutarse hasta que la resolución sea firme. Esto ocurrirá si ninguna de las partes recurre en plazo o, en caso de recurso, si la Audiencia Provincial de Salamanca confirma la decisión judicial.

Condena por el crimen de Asunta

Basterra fue condenado a 18 años de prisión junto a su exmujer, Rosario Porto, por el asesinato de su hija Asunta, ocurrido en septiembre de 2013 en Santiago. La sentencia fue ratificada posteriormente tanto por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia como por el Tribunal Supremo.

Inicialmente ingresó en el centro penitenciario de Teixeiro (A Coruña), aunque en febrero de 2025 fue trasladado a la prisión de Topas, en Salamanca, a petición propia y con la autorización de Instituciones Penitenciarias.

Rosario Porto, también condenada por los hechos, falleció en noviembre de 2020 en la prisión de Brieva, donde se quitó la vida.

Actividad literaria desde prisión

En las últimas semanas ha trascendido también la publicación de su primera novela, 'Cito', editada por Ediciones Vitruvio y escrita durante su estancia en prisión. La obra relata una historia ambientada en el medio rural de Castilla y León en los años 40, con elementos de carácter emocional y simbólico. Basterra le dedicó la obra a su difunta hija.

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La publicación generó en su momento gran controversia debido a la figura de su autor y las circunstancias que lo rodean. Sin embargo, desde la editorial aseguran que se centran en la calidad literaria de la obra y en el derecho de cualquier persona a expresarse a través de la escritura.