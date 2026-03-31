A USC supera os 1.000 envases reciclados en 2026 co sistema Reciclos
O programa impulsado por Ecoembes evoluciona cara a recompensas colectivas baseadas en bonos de carbono nos campus de Santiago de Compostela e Lugo
O número de pezas recicladas pola comunidade universitaria no que vai de 2026, entre latas de aluminio e botellas de plástico, xa supera a barreira dos 1.000 envases. Esta cifra engádese aos máis de 33.000 que xa se reciclaran dende a implantación das máquinas Reciclos de Ecoembes nos campus de Santiago e Lugo. As primeiras máquinas instaláronse en Santiago a finais de 2022 na Escola Técnica Superior de Enxeñaría, en Matemáticas, no módulo central das facultades de Psicoloxía e Ciencias da Educación, en Ciencias Económicas e Empresariais e na Biblioteca Concepción Arenal. A elas sumáronse, xa en 2024, a da Residencia Universitaria Burgo das Nacións en Compostela e a da Biblioteca Intercentros do Campus de Lugo.
Dende comezos de ano, o programa Reciclos entrou nunha nova fase para adaptarse aos recentes cambios normativos que afectan o sistema de devolución e recompensa no que se basea. Agora, as recompensas ás que se accede polo mero feito de reciclar un envase pasan a ser colectivas para o conxunto da USC, ao basearse nun programa de bonos de carbono.
“Reciclar permitiranos reforestar e compensar a pegada de carbono para mitigar os efectos do cambio climático”, destaca o vicerreitor de Transformación Dixital e Innovación da USC, Gumersindo Feijoo Costa. “Controlar os xacementos para a extracción de minerais é unha das forzas motrices do momento xeopolítico que vivimos”, destaca Gumersindo Feijoo. Por ese motivo, “a implantación dunha verdadeira economía circular dos metais é un eixo prioritario ao tratarse de materiais que durante a reciclaxe manteñen intactas as súas propiedades fisicoquímicas, podendo aplicalos na fabricación do mesmo tipo de produtos”.