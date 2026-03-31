Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Suscribete
Santiago de Compostela

A USC acolle unha semana de actividades pola visibilidade trans impulsada por Atreve-T

Charlas, cinefórum e mesas informativas marcarán a programación arredor do Día da Visibilidade Trans en Santiago de Compostela 

Adriana Quesada
31/03/2026 06:36
A iniciativa, financiada pola Vicerreitoría de Estudantes e Cultura da Universidade de Santiago de Compostela, busca sensibilizar sobre a realidade das persoas trans
USC
Mañá martes 31 de marzo é o Día da Visibilidade Trans, que pretende visibilizar e denunciar públicamente a discriminación que sofren as persoas trans de todo o mundo. Por este motivo, a asociación de estudantes trans Atreve-T organiza dende o 6 ao 9 de abril unha semana de actividades financiadas pola Vicerreitoría de estudantes e cultura da USC.

A xornada comezará cunha palestra o luns en Filoloxía sobre linguaxe neutra a cargo de Helio Miramontes e o martes outra en Psicoloxía sobre saúde mental coa psicóloga e sexóloga Penélope Alonso Vázquez.

O programa complétase cun cinefórum e a proxección do filme ‘I Saw the TV glow’, mesas informativas nos campus Sur e Norte e, de peche o xoves, unha mesa redonda con relatos en primeira persoa na Facultade de Ciencias Políticas.

