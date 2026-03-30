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Santiago de Compostela

Un investigador de la USC gana el Premio Rosario Valpuesta con un ensayo sobre el papel del cuidado en el Derecho

Ignacio Varela Castro recibe el IX Premio Rosario Valpuesta por un ensayo que analiza el impacto jurídico del cuidado en las relaciones privadas

Eladio Lois
Eladio Lois
30/03/2026 10:22
El investigador de la USC Ignacio Varela Castro, premiado por su ensayo sobre el cuidado
El investigador de la USC Ignacio Varela Castro, premiado por su ensayo sobre el cuidado
USC
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El investigador posdoctoral de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Ignacio Varela Castro, ha sido distinguido con el IX Premio de Investigación Rosario Valpuesta por su ensayo ‘Vida, coidado e Dereito cotiá’, un trabajo que será publicado próximamente por la editorial Tirant lo Blanch.

El galardón reconoce investigaciones vinculadas a las líneas desarrolladas por la profesora Rosario Valpuesta Fernández, centradas en los estudios jurídicos y sociales con perspectiva de igualdad de género y, especialmente, en la feminización del Derecho privado.

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En este contexto, el trabajo de Varela Castro aborda el creciente debate social, político y académico sobre las necesidades de cuidados de la ciudadanía desde una perspectiva diferente: la del Derecho privado. El ensayo parte de la denominada ética del cuidado para analizar su impacto en conceptos fundamentales del pensamiento jurídico-privado. 

El cuidado como base de las relaciones jurídicas

Frente al protagonismo del cuidado en las políticas públicas o en el ámbito laboral, el investigador de la USC pone el foco en su dimensión más próxima, la que se desarrolla en el ámbito privado. En este sentido, subraya que “a experiencia máis primixenia do coidado prodúcese nas relacións privadas e, de forma destacada, nas máis íntimas”.

Asimismo, defiende que el Derecho privado puede actuar como una herramienta clave para integrar jurídicamente esta realidad y proyectarla hacia el conjunto del sistema legal. “o Dereito privado se presenta como ferramenta útil para acoller xuridicamente o máis medular do coidado”, señala, destacando su capacidad para influir en otras ramas del ordenamiento.

El investigador sostiene que otorgar relevancia jurídico-privada al cuidado es un paso necesario para superar la tradicional división entre lo público y lo privado, y afrontar de manera más completa las necesidades sociales actuales. Además, considera que esta perspectiva contribuye a la feminización del Derecho, al vincular el cuidado con una experiencia históricamente asociada a las mujeres.

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